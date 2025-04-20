الدوري الإسباني، ريال مدريد يفشل في فك شفرة دفاع بلباو في الشوط الأول

مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو، تعادل فريق ريال مدريد مع نظيره أتلتيك بلباو سلبيا، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: كامافينجا، أنطوينو روديجر، راؤول أسينسيو، فالفيردي.

في خط الوسط: داني سيبايوس، تشواميني، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: فران جارسيا، لوكاس فاسكيز، لونين، ألابا، أردا جولر، إندريك، فاييخو، إبراهيم دياز.

تشكيل أتليتك بيلباو ضد ريال مدريد



ويسعى ريال مدريد للفوز أمام أتلتيك بلباو في محاولة ملاحقة برشلونة المتصدر الذي وسع فارق النقاط بعد فوزه المثير أمام سيلتا فيجو 4-3، ويملك برشلونة الآن 73 نقطة في صدارة الترتيب، ويأتي ريال مدريد ثانيًا بـ 66 نقطة.

فيما يحتل أتلتيك بلباو المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، ويسعى هو الآخر للفوز للبقاء في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويأتي ريال مدريد من هزيمة أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا حيث ودع المسابقة من الدور ربع النهائي.

قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليز.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، راوؤل أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، رودريجو، إبراهيم دياز.

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