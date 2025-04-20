أزمة عنيفة في الشرقية للدخان، صفقة أسهم بالمليارات تفجر الصراع بين هاني أمان والعمال (فيديو)

تشهد أروقة الشركة الشرقية للدخان، أزمة حادة بين العاملين مع هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ إيسترن كومباني، على خلفية صفقة بيع أسهم العاملين.

أزمة أسهم العاملين بالشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني

وفي فبراير الماضي، سعت الشرقية للدخان إيسترن كومباني، لعقد جمعية عمومية في نادي الشركة القائم بشارع خاتم المرسلين، بهدف تمرير الموافقة على بيع نسبة الأسهم المملوكة لأعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشرقية للدخان، والمقدرة بـ 5.20 % من إجمالي الأسهم، ولم يكتمل النصاب القانوني الذي يشترط موافقة إجمالى 75% من الأصوات الصحيحة على البيع لتدني العرض المقدم من شركة "هيرمس القابضة" المقدر بـ 4.5 مليار جنيها، في حين يؤكد أعضاء جمعية اتحاد المساهمين أن القيمة الفعلية تتخطى الـ 17 مليارات جنيه.

اشتباكات فى الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بـ إيسترن كومباني

وشهدت تلك الجمعية حينها اشتباكات بين العمال والمسئولين، الأمر الذي أدى إلى فشل انعقادها، ومنذ وقتها تشهد الشرقية للدخان أزمة عنيفة بين الجمعية العمومية ورئيس مجلس إدارة الشركة هاني أمان، خصوصا بعد تحويل عدد منهم للتحقيق الداخلي.

جانب من الجمعية العمومية اتحاد العاملين المساهمين بالشرقية للدخان، فيتو

وعقب عيد الفطر دعا أشرف عمور بصفته رئيس الاتحاد، لعقد جمعية عمومية أخرى بهدف حسم الصفقة المقدمة من شركة هيرمس ، وقامت الشركة بعقدها في صالة حسن مصطفى لكرة اليد في مدينة الـ 6 من أكتوبر، أمس السبت، وزعم بعض العمال أن رئيس مجلس إدارة الشرقية للدخان تعمد عقد الجمعية في مكان بعيد هذه المرة عن نادي الشركة بخاتم المرسلين، ومنع دخول السيارات لضمانة حضور عدد محدود وإمكانية نجاح انعقاد الجمعية العمومية وتمرير الصفقة المعلقة.

جمعية عمومية للشركة الشرقية للدخان فى صالة حسن مصطفى

وحصلت "فيتو" على صور من داخل صالة حسن مصطفى ترصد حضور أكثر من 3500 عضوا لأعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين فى الشرقية للدخان، حرصوا على الذهاب إلى هناك لإفشال تمرير صفقة بيع نسبة الأسهم المملوكة لهم، لصالح هيرمس القابضة، وسط ترديد هتاف: "باطل" للتعبير عن التنديد بالصفقة.

يشار إلى أن كل عامل في الشرقية للدخان يسمح لهم بامتلاك حصص من نسبة لـ 5 من أسهم العاملين، بحد أقصى 700 حصة لكل عامل والعرض المقدم لهم حاليا هو ألفين جنيه فقط في سعر الحصة، بإجمالى 4.5 مليار المشار لها في العرض المقدم من هيرمس القابضة.

النائب إيهاب منصور يساند العاملين بالشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني

وساند النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مطالب العمال بالشرقية للدخان إيسترن كومباني.

أعضاء الجمعية العمومية للشرقية للدخان، فيتو

وتقدم إيهاب منصور في 10 أبريل الجاري، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، وزير العمل، بشأن شكوى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية "ايسترن كومبانى " بصفتهم شركاء في ملكية الأسهم وأصحاب رأس المال، حيث إن الاتحاد هو كيان مستقل بذاته ويخص أعضاءه طبقا للمادة رقم ١٩٠ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والتي تنص على الآتي:

" يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة وتتولى الهيئة تسجيل نظامه في السجل المعد لذلك وتثبت الشخصية المعنوية له من اليوم التالي لصدور قرار إنشائه ".

الجمعية العمومية بنادي الشركة الشرقية الرياضى فى العمرانية

حيث تم الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢١ والتي قرر مجلس إدارة الاتحاد عقدها بمقر نادي الشركة الشرقية الرياضى والاجتماعى بالعمرانية في الجيزة، ومن ضمن جدول الأعمال " التصويت على العرض المقدم من شركة إي إف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب نيابة عن أحد عملائها لشراء كامل الأسهم المملوكة للاتحاد في رأس مال الشركة الشرقية إيسترن كومبانى.

الجمعية العمومية لاتحاد العاملين المساهمين في الشرقية للدخان، فيتو

وتابع عضو مجلس النواب في بيانه حينها، أنه بسبب الاختلاف الواضح في الآراء خلال مناقشات الجمعية العامة، تم إلغاء الجمعية وصدر إعلان إلغاء الجمعية على الصفحة الرسمية للاتحاد وما ترتب على هذا الإلغاء من آثار وهو " إلغاء العرض المقدم والذي كان نهايته يوم ٢٠٢٥/٢/٢٨ " وذلك وفقا لما تم تلاوته على الجمعية العامة من قبل السيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

كما أشار الإعلان على الصفحة الرسمية للاتحاد، أنه " ستكون هناك إجراءات قانونية جراء ما حدث بالجمعية ضد بعض أعضاء الجمعية العامة ".

وتتلخص شكوى بعض أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" في البنود التالية:

١- قيام مجلس إدارة الاتحاد باختيار مكان انعقاد الجمعية العامة وقيامه بتأجير ملعب نادي الشرقية للدخان كمقر لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للاتحاد وهو المسئول مسئولية كاملة عن الجمعية وتنظيمها، وقد حضر أكثر من أربعة آلاف عضو، ولكن لسوء التنظيم لم يتم توفير مقاعد للجلوس مما اضطر الأعضاء إلى الوقوف على الأقدام طوال فترة انعقاد الجمعية مما أدى إلى حدوث ازدحام وتدافع وتعرض البعض للإصابات.

٢- عدم تواجد شركة التأمين المنوط بها تأمين الجمعية، ومطلوب معرفة هذه الشركة، وهل بنود التعاقد كافية للتأمين أم لا ؟

٣- عدم نشر العرض المقدم (المشار إليه بعاليه) لأعضاء الجمعية العامة للاتحاد.

٤- قام بعض أعضاء الجمعية العامة بتقديم طلب للحصول على صورة من العرض المقدم والاطلاع عليه (مع العلم أن هذا حقهم القانوني) وقد تم رفض استلام الطلب ولم يتمكن الأعضاء مقدموا الطلب من الحصول على صورة من العرض لدراسته وإبداء الرأي فيه سواء بالموافقة أو الرفض.

رغم أن خطاب الإعلان المؤرخ ٢٠٢٥/١/٢٩ قد نص فيه على أحقية الأعضاء في تقديم أية استفسارات أو مقترحات؟

مما سمح بزيادة الأقاويل والشائعات بأن العرض المقدم لشراء كامل أسهم الاتحاد قيمته حوالي ١٧ مليار جنيه، في حين أن المجلس يقول إن العرض المقدم للشراء هو ٤.٥ مليار جنيه فقط ؟

فما هي أسباب إخفاء هذا العرض حتى موعد انعقاد الجمعية العامة وحتى تاريخه؟

٥- لم يتم أخذ رأي الجمعية العامة على طريقة التصويت المقترح لبيع كامل الأسهم المملوكة للاتحاد، لاسيما أن الطريقة المعتادة على التصويت بالاتحاد هي " التصويت الصوتي " من الأعضاء، وتم ذلك مرات عديدة أثناء " تحديد ربح الحصة أو قيمة الحصة للمتخارجين أو تعديل بنود اللائحة أو اختيار ممثل للعاملين ".

كما أن المادة رقم (٢٣٠) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد تنص على: " يكون إبداء الأصوات في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام، فإذا لم يحدد النظام ذلك تم بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية ".

ولم يقم مجلس إدارة الاتحاد بالتنويه على طريقة تصويت أخرى في الجمعية العامة العادية والتي أقيمت يوم ٢٠٢٤/١٢/١٣ وتم الحصول فيها على تفويض المجلس لجلب عروض لبيع الاتحاد وكانت عن طريق " التصويت الصوتي " للأعضاء أثناء الجمعية.

وحسب بيان إيهاب منصور، لم يتم أيضا التنويه في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية على طريقة التصويت على العرض المقدم لشراء كامل حصة الأسهم المملوكة للاتحاد في الشركة الشرقية " إيسترن كومباني " وفوجئ أعضاء الجمعية العامة بعمل أوراق للاستفتاء ( تصويت ورقي) على بيع الأسهم من عدمه، بخلاف المعتاد ودون أخذ الرأي على ذلك، وهو الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من البلبلة بين الأعضاء وأدى إلى عدم اكتمال الجمعية.

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٦- ورغم أن كل ما سبق هو إخفاق في التنظيم والإعلان من جانب مجلس الإدارة، إلا أن بعض العاملين فوجئوا بتحويلهم للتحقيق !!، وتم بدء التحقيقات لإرهابهم بالفصل ولإسكات أي صوت ليس معارضا، ولكن أي صوت يتساءل مجرد السؤال عن حقوقه، وهو الأمر الذي أرفضه رفضا قاطعا، فكل مواطن له حقوق وواجبات وفقا للدستور والقوانين المنظمة لذلك.

وتم توجيه اتهامات وهمية لهم تحت مسمى تشويه سمعة الشركة، وتوجد فيديوهات مصورة تثبت براءتهم من ذلك، حيث إن الاعتراض على طريقة البيع والتصويت ليست جريمة.

٧- القرار رقم (٣٠١) لسنة ٢٠٢٥ والصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ في شأن ضوابط تنظيم عمليات شطب الشركات وتنظيم اشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز كفاءة الأسواق، وكذلك تضمن هذه التعديلات تنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة في أصول واستثمارات سواء بشركات مقيدة أو غير مقيدة لحماية حقوق المساهمين.

إلا أن ما حدث هو ضرب الحائط بكل ما سبق من قرارات للدولة وعدم تنفيذها وعدم تحديد قيمة فعلية للسهم عند البيع مما أدى إلى حالة من الغضب والاستنكار من العاملين ورفض البيع الذي كان سيتم بعدم شفافية أو وضوح أو تقييم فعلي لأسهمهم الموجودة بالاتحاد.

٨- جاءت تصريحات السيد رئيس الشركة الشرقية للدخان على بعض المواقع ومنها موقع مصراوي الإخباري (مرفق)، بأن مجلس إدارة الشركة ليس له أي دخل في شئون اتحاد العاملين المساهمين، وأن هذا الأمر يخص العاملين فقط وأن اعتراضهم على عملية البيع ليس للشركة أي دخل فيه وأن اتحاد المساهمين له شخصية اعتبارية مستقلة وله مجلس إدارة مستقل بعيدا عن الشركة.

ورغم تلك التصريحات إلا أن الواقع شيء آخر، حيث قام السيد رئيس قطاع الأمن والحراسة بالشركة الشرقية إيسترن كومباني باستدعاء بعض العاملين للتحقيق معهم.

وتابع منصور: نحن نرفض رفضا قاطعا أي أسلوب للتنكيل بالموظفين لإجبارهم على الموافقة على أشياء يرونها ضد مصالحهم وهذا حقهم القانوني.

وأشار النائب في ختام تصريحاته إلى أن لجوء مجلس إدارة اتحاد المساهمين بالشرقية للدخان " إيسترن كومباني " للبيع المباشر من خلال عرض واحد فقط بالمخالفة لقرار الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت يوم ٢٠٢٥/٢/٢١ بالتفويض لجلب عروض.

وأيضا عدم إجراء تقييم للسهم قبل البيع بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٣٠١ لسنة ٢٠٢٥ في شأن ضوابط شطب الشركات مع التقييم وفقا لدراسة قيمة عادلة.

وطالب إيهاب منصور وقتها، بسرعة تحويل الأمر بصورة عاجلة للجنة مختصة بالمجلس لدراسته، قبل انعقاد الجمعية التى عقدت أمس بصالة حسن مصطفى وهو ما لم يحدث.

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