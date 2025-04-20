حي ثالث بالإسماعيلية يشن عدة حملات لرفع الإشغالات عن الطريق العام (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جهود الوحدة المحلية لحي ثالث في تحسين الخدمات وتطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع، بالإضافة إلى رفع الإشغالات في مناطق مختلفة بنطاق الحي.



تنظيم عدد من الحملات

وأوضح أحمد العايدي رئيس حي ثالث بمدينة الإسماعيلية، أنه تم تنظيم اليوم حملات مكبرة بنطاق الحي لرفع الإشغالات.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

ضبط حالات لإزالة شرفات

تم رصد حالة شروع في إزالة شرفات بعقار بمنطقة التاسعة وأرض الجمعيات، ووجود تشوينات.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

نتائج حملات الإزالة بالمسطحات الخضراء

وعلى جانب آخر، قام قسم الإشغالات، والطوارئ والإدارة الهندسية بالحي، بحملة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وتم رصد حالة وضع كشك خشب أمام المدينة الجامعية و24 أكتوبر بالمسطح الأخضر بالطريق الدائري، وعلى الفور تم إزالة الكشك والكراسي والتربيزات، بالإضافة للتفتيش على رخص الإشغالات بالكافتريات بشارع الدوحة والطريق الدائري.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو





كما تم رصد حالة تكسير بشقة بشارع التمليك، وعلى الفور تم وقف الأعمال والتحفظ على الفراشة المستخدمة على الواجهة، والتفتيش على رخص الأكشاك والمحال بشارع الكوكاكولا والتجاري والبيارات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفات.

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