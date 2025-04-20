الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حي ثالث بالإسماعيلية يشن عدة حملات لرفع الإشغالات عن الطريق العام (صور)

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جهود الوحدة المحلية لحي ثالث في تحسين الخدمات وتطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع، بالإضافة إلى رفع الإشغالات في مناطق مختلفة بنطاق الحي. 
 

تضامن الإسماعيلية تنظم ندوة للتوعية بمناسك الحج (صور)

وكيل أوقاف الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات مركز إعداد محفظي القرآن الكريم (صور)

تنظيم عدد من الحملات 

وأوضح أحمد العايدي رئيس حي ثالث بمدينة الإسماعيلية، أنه تم تنظيم اليوم حملات مكبرة بنطاق الحي لرفع الإشغالات. 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

ضبط حالات لإزالة شرفات 

تم رصد حالة شروع في إزالة شرفات بعقار بمنطقة التاسعة وأرض الجمعيات، ووجود تشوينات.  

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

نتائج حملات الإزالة بالمسطحات الخضراء 

وعلى جانب آخر، قام قسم الإشغالات، والطوارئ والإدارة الهندسية بالحي، بحملة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، وتم رصد حالة وضع كشك خشب أمام المدينة الجامعية و24 أكتوبر بالمسطح الأخضر بالطريق الدائري، وعلى الفور تم إزالة الكشك والكراسي والتربيزات، بالإضافة للتفتيش على رخص الإشغالات بالكافتريات بشارع الدوحة والطريق الدائري. 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو


 

كما تم رصد حالة تكسير بشقة بشارع التمليك، وعلى الفور تم وقف الأعمال والتحفظ على الفراشة المستخدمة على الواجهة، والتفتيش على رخص الأكشاك والمحال بشارع الكوكاكولا والتجاري والبيارات. 

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية حي ثالث بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية إزالة الاشغالات والتعديات

مواد متعلقة

تضامن الإسماعيلية تنظم ندوة للتوعية بمناسك الحج (صور)

مهارات الرقص المسرحي وتقنيات الديكور ضمن مشروع ابدأ حلمك بالاسماعيلية (صور)

وكيل أوقاف الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات مركز إعداد محفظي القرآن الكريم (صور)

للاحتفال بشم النسيم، تعرف على أجمل الشواطئ والمتنزهات بالإسماعيلية (صور)
ads

الأكثر قراءة

سارة خليفة للنيابة: أعاني من مرض خبيث وأحتاج إلى عناية طبية خاصة

غلق المالكي وسلنترو بمصر الجديدة (صور)

شقيق أحمد الشرع يضعه فى ورطة بمقطع فيديو، وبيان من الرئاسة السورية لتهدئة الرأي العام

النيابة تأمر بالتحقيق مع كل من تردد علي منزل سارة خليفة خلال الشهر الجاري

تفاصيل صادمة في القبض علي عصابة المنتجة سارة خليفة

أزمة عنيفة في الشرقية للدخان، صفقة أسهم بالمليارات تفجر الصراع بين هاني أمان والعمال (فيديو)

أبرزهم الآيس والشابو، النيابة تعاين معملين لتصنيع المخدرات بقضية المنتجة سارة خليفة

ليفربول يفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف ويقترب من تحقيق الدوري الإنجليزي (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة: السيدة مريم كانت محجبة

ماسورة صرف صحي، أحمد كريمة يهاجم سعد الهلالي بسبب فتاوى المرأة

بعد تصريحات سعد الهلالي المثيرة للجدل، بيان حاسم من الإفتاء بشأن المساواة في المواريث

المزيد
الجريدة الرسمية