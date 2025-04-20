حبس 8 أشخاص في مشاجرة بين طرفين والاستعانة بالكلاب في بنها

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن مشاجرة بين طرفين والاستعانة بالكلاب في المشاجرة ووجود مصابين بدائرة قسم أول بنها، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس 8 أشخاص في مشاجرة بين طرفين والاستعانة بالكلاب ببنها

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن مشاجرة بين طرفين واستخدام الكلاب وأسطوانات البوتاجاز في المشاجرة ووجود مصابين.



كشفت التحريات بقيادة المقدم محمد أشرف رئيس مباحث قسم أول بنها، أن المشاجرة وقعت بين طرفين بينهما خلافات سابقة تعود إلى شهر رمضان الماضي، بمنطقة الشدية دائرة القسم، وتجددت الخلافات أمس الجمعة، حيث قام أحد الأطراف بإحضار سلاح أبيض "سنجة" وأنبوبة بوتاجاز، فيما أحضر الطرف الثاني كلبين "جيرمن" بقصد ترويع الطرف الأول.

ودلت التحريات قيام أحد أفراد الطرف الأول بطعن ربة منزل من الطرف الثاني، ثم لاحق أحد الكلاب وطعنه، ثم قام بإحضار كمية من المواد سريعة الاشتعال وأشعل النيران في الكلب وهو يصارع الموت.

ضبط 8 أشخاص في مشاجرة ببنها

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وعددهم 8 أشخاص من طرفي المشاجرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق ببنها وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للسيدة المصابة.

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