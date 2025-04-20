تزامنا مع شم النسيم.. رئيس جامعة بنها يعلن رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية، تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، حيث وجه بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض لاستقبال أية حالات مرضية، مشددًا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة فى تخفيف المعاناة عنهم.



ووجه الجيزاوى الشكر لمجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، ورؤساء الأقسام، والأطقم الطبية وهيئة التمريض لما يقدمونه من رعاية صحية وخدمات طبية وتقديم كل الاحتياجات الضرورية تجاه المرضى.

توفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة

من جانبه، قال الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب جامعة بنها، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال الاحتفال بالأعياد والمناسبات، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى أي بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال فترة الأعياد والمناسبات المختلفة لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.

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