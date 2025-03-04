الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة دمياط يتفقد مركز التطوير المهني ويشيد بدور الورش التدريبية

الدكتور حمدان ربيع
الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط

أجرى الدكتور حمدان ربيع المتولى، رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء زيارة تفقدية للمركز الجامعي للتطوير المهني، وذلك في إطار دعمه المستمر للطلاب والخريجين الموهوبين، حيث تابع جانبًا من ورشة عمل متخصصة حول كتابة السيرة الذاتية.

تدريب عملي على إعداد السيرة الذاتية

وشهدت الزيارة متابعة ورشة قدمتها الدكتورة آلاء محمد السيد، الأستاذ المساعد وأخصائي التطوير المهني، وركزت على أساليب صياغة السيرة الذاتية بشكل احترافي، مع إبراز المهارات العملية والإنجازات الأكاديمية بطريقة تجذب أصحاب العمل. كما تناولت الورشة أفضل الممارسات العالمية وأبرز الأخطاء التي يجب تجنبها.

 

رئيس الجامعة، في زيارة تفقدية للمركز الجامعي للتطوير المهني
رئيس الجامعة، في زيارة تفقدية للمركز الجامعي للتطوير المهني

 

إشادة ودعم من رئيس الجامعة


خلال كلمته، عبّر رئيس الجامعة عن فخره بإمكانات الطلاب المشاركين، مؤكدًا أن اختيارهم لهذه الورشة لم يكن عشوائيًا، بل تقديرًا لتميزهم. وأضاف:
"سيرتكم الذاتية ليست مجرد وثيقة، بل هي بوابة لتحقيق أحلامكم المهنية. نحن نؤمن بأن الاستثمار في مهاراتكم هو استثمار في مستقبل الجامعة وسوق العمل على حد سواء."

التطوير المهني.. رؤية مستمرة

 


أكد رئيس الجامعة أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل، مشيرًا إلى أن المركز سيواصل تقديم برامج تدريبية نوعية بالتعاون مع الكليات والشركاء الصناعيين، بما يسهم في تأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل المتطورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجي الانجازات التطوير المهني المركز الجامعى للتطوير المهني رئيس جامعة دمياط كتابة السيرة الذاتية متطلبات سوق العمل جامعة دمياط الخريجين برامج تدريبية

مواد متعلقة

محافظ دمياط يستعرض مستجدات ملف المتغيرات المكانية وتقنين أراضي الدولة
ads

الأكثر قراءة

لحظة وصول أحمد الشرع إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية (فيديو)

تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

أسعار الذهب تشتعل صباح اليوم الثلاثاء، وهذا العيار يسجل 4720 جنيهًا

قمة فلسطين، موعد انطلاق القمة العربية الطارئة بالقاهرة

جنون الملاذ الآمن، ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب

خبر سار بشأن أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية بتعاملات اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

بـ 32 جنيهًا اشتري كيلو السكر اليوم الثلاثاء 4 مارس

منوعات

المزيد

18.07 مليون مشاهدة لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2025

ديمي مور تتخطي خسارتها للأوسكار بالبطاطس المقلية

أدريان برودي يكسر الرقم القياسي لأطول خطاب قبول في تاريخ الأوسكار

ابنة إيلون ماسك تسخر من والدها بعد إعلانه أبًا للمرة الـ 14 (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيهًا اشتري كيلو السكر اليوم الثلاثاء 4 مارس

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

بصور الأقمار الصناعية، تحذير لهذه المناطق من طقس اليوم والكشف عن انقلاب جوي جديد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

6 أفعال يجرمها قانون حماية الملكية الفكرية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فتاوى رمضان، الأزهر للفتوى يوضح فضائل صلاة التراويح (فيديو)

معارك وغزوات، دروس ومعجزات بدر الكبرى

تفسير رؤية شرب ماء زمزم في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية