رئيس جامعة دمياط يتفقد مركز التطوير المهني ويشيد بدور الورش التدريبية

أجرى الدكتور حمدان ربيع المتولى، رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء زيارة تفقدية للمركز الجامعي للتطوير المهني، وذلك في إطار دعمه المستمر للطلاب والخريجين الموهوبين، حيث تابع جانبًا من ورشة عمل متخصصة حول كتابة السيرة الذاتية.

تدريب عملي على إعداد السيرة الذاتية

وشهدت الزيارة متابعة ورشة قدمتها الدكتورة آلاء محمد السيد، الأستاذ المساعد وأخصائي التطوير المهني، وركزت على أساليب صياغة السيرة الذاتية بشكل احترافي، مع إبراز المهارات العملية والإنجازات الأكاديمية بطريقة تجذب أصحاب العمل. كما تناولت الورشة أفضل الممارسات العالمية وأبرز الأخطاء التي يجب تجنبها.

رئيس الجامعة، في زيارة تفقدية للمركز الجامعي للتطوير المهني

إشادة ودعم من رئيس الجامعة



خلال كلمته، عبّر رئيس الجامعة عن فخره بإمكانات الطلاب المشاركين، مؤكدًا أن اختيارهم لهذه الورشة لم يكن عشوائيًا، بل تقديرًا لتميزهم. وأضاف:

"سيرتكم الذاتية ليست مجرد وثيقة، بل هي بوابة لتحقيق أحلامكم المهنية. نحن نؤمن بأن الاستثمار في مهاراتكم هو استثمار في مستقبل الجامعة وسوق العمل على حد سواء."

التطوير المهني.. رؤية مستمرة



أكد رئيس الجامعة أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل، مشيرًا إلى أن المركز سيواصل تقديم برامج تدريبية نوعية بالتعاون مع الكليات والشركاء الصناعيين، بما يسهم في تأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل المتطورة.

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