الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

أبرزهم الآيس والشابو، النيابة تعاين معملين لتصنيع المخدرات بقضية المنتجة سارة خليفة

سارة خليفة
سارة خليفة

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة ، لمعاينة شقتين بمنطقتي مدينة نصر والسلام كانتا تستخدمان كمعملين لتصنيع مخدرات “الشابو” و"الآيس" في قضية المنتجة الفنية الشهيرة سارة خليفة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية معها بتهمة الاتجار في المواد المخدرة. 

كما قررت النيابة إرسال المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزتها إلى المعمل الكيماوي لتحليلها، مع حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.

تفاصيل القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سارة خليفة داخل شقة سكنية راقية بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، وذلك عقب ورود معلومات سرية إلى الجهات المعنية، تُفيد بتورطها في نشاط إجرامي متعلق بالاتجار في المواد المخدرة.

وخلال مداهمة الشقة، عثرت قوات الأمن على كميات من المواد المخدرة يُشتبه في إعدادها للبيع، بالإضافة إلى أدوات تغليف وتوزيع يُعتقد أنها تُستخدم في تسهيل عمليات الترويج.

وجاءت عملية الضبط بعد جهود أمنية مكثفة، شملت تتبع تحركات المتهمة ومراقبة نشاطها لفترة من الوقت، حتى تأكدت السلطات من صحة المعلومات الواردة وأسفرت هذه المتابعة عن تنفيذ عملية ناجحة أفضت إلى القبض عليها والتحفظ على المضبوطات.

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