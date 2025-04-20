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رياضة

مصدر بالأهلي يكشف موقف وسام أبو علي من مباراة العودة أمام صن داونز

وسام ابو علي، فيتو
وسام ابو علي، فيتو

كشف مصدر بالنادي الأهلي موقف وسام أبو علي من المشاركة في مباراة العودة للفريق الأحمر أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر تواجد وسام أبو علي بمباراة العودة الجمعة القادمة.

وخضع وسام ابو علي لفحص طبي اليوم الأحد بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة وغاب بسببها عن مواجهة صن داونز بجنوب أفريقيا.

ووصلت صباح اليوم بعثة الأهلي إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب خوض مباراة الذهاب أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم في السابعة مساء.

وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمس أمام صن داونز في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على استاد لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا. 

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا

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وسام أبو علي الأهلي صن داونز دوري أبطال أفريقيا نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

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