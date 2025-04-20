الأحد 20 أبريل 2025
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رياضة

كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادًا للقاء الإياب أمام صن داونز

كولر. فيتو
كولر. فيتو

يجتمع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة العودة أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يناقش كولر وجهازه المعاون أهم أخطاء مباراة الذهاب وخطة اللعب والتشكيل التي سيخوض بها مواجهة الجمعة المقبلة.

وينوي كولر تغيير طريقة اللعب عن الطريقة التي خاض بها مواجهة الذهاب بجنوب أفريقيا.

ووصلت صباح اليوم بعثة الأهلي إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا عقب خوض مباراة الذهاب أمام صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم في السابعة مساء.

وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمس أمام صن داونز في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على استاد لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا. 

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا

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