الأهلي وبيراميدز على أعتاب النهائي الأفريقي.. الأحمر يبحث عن إنجاز تاريخي وبيراميدز يمني النفس بموسم استثنائي.. 11 مواجهة بين الفرق المصرية.. وطموحات بتكرار نهائي القرن

دوري أبطال أفريقيا، تنطلق يوم الجمعة المقبل، مباريات الإياب من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025، بمشاركة فريقي الأهلي وبيراميدز، بالإضافة لفريقين من جنوب أفريقيا صن داونز وأورلاندو بيراتس.

نتائج جيدة في مباراتي الذهاب

ووضع فريقا الأهلي وبيراميدز قدما في الدور النهائي، بعد أن نجحا في تحقيق نتيجة التعادل السلبي خلال مباراتي الذهاب في جنوب أفريقيا، وهو ما يعزز فرصهما في تحقيق فوزا منتظرا في جولة الإياب وحجز تذكرة التأهل للدور النهائي.

إنجاز تاريخي للمارد الأحمر

ويسعى الأهلي إلى تحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي، بعد الفوز بلقبي 2023 و2024، وبات على مقربة من ملامسة اللقب الثالث تواليا والـ13 في تاريخه، وأيضا الوصول للنهائي رقم 17 خلال تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أفريقيا.

موسم استثنائي لبيراميدز

وفي المقابل يسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق إنجاز تاريخي أيضا بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة، طمعا في تحقيق موسم تاريخي، بعد أن وصل أيضا إلى نهائي بطولة كأس مصر، واقترابه بشكل كبير من حصد لقب الدوري الممتاز للموسم الحالي.

مواجهات الفرق المصرية

وحال تمكن الأهلي وبيراميدز من الصعود إلى نهائي دوري الأبطال الأفريقي في النسخة الحالية من البطولة، ستكون المرة الثانية التي يلتقي فيها فريقين من مصر في نهائي البطولة، بعد نهائي القرن عام 2020 الذي جمع بين الأهلي والزمالك وانتهى لصالح المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

كما انها ستكون المواجهة رقم 12 بشكل عام، بين الفرق المصرية في جميع النسخ التي أقيمت من دوري أبطال أفريقيا، بعد أن التقت الفرق المصرية في 11 مواجهة سابقة، منها 9 مواجهات بين الأهلي والزمالك، بالإضافة لمواجهتين بين الأهلي والإسماعيلي في دور المجموعات من نسخة عام 2010.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم في السابعة مساء وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري باستاد الدفاع الجوي بإياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة بحسب ما أعلن كاف في وقت سابق.

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