الأحد 20 أبريل 2025
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خارج الحدود

بعد قتله 15 إنسان ودفنهم بحفرة واحدة، جيش الاحتلال يكتفي بتوبيخ المسئول عن جريمة المسعفين

جريمة قتل المسعفين،
جريمة قتل المسعفين، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن تفاصيل تحقيق أجراه في جريمة استشهاد 15 من عاملي الإغاثة في غزة الشهر الماضي، وقال إن الواقعة شابتها ما اسماه ".إخفاقات مهنية متعددة ومخالفات للأوامر وعدم الإبلاغ عنها بشكل كامل".

جيش الاحتلال يعلن نتيجة التحقيق فى جريمة قتل المسعفين

وقتل جيش الاحتلال 15 من المسعفين وموظفي الإغاثة بالرصاص في 23 مارس الماضى، ودُفنوا في حفرة غير عميقة حيث عثر مسؤولون من الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني على جثثهم بعد أسبوع.

 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيوبخ قائدا عسكريا وسيفصل أحد نواب القادة.

 

وأضاف في مزاعمه “خلص التحقيق إلى أن إطلاق النار في الحادثين الأولين نجم عن فهم القوات للعمليات فهما خاطئا، في ظل تقديرها لوجود تهديد حقيقي من قوة معادية اشتبكت معها. أما في الحادث الثالث، فقد أطلقت النار خلافا للأوامر، في أثناء قتال”.

 

وتابع جيش الاحتلال: إن نائب القائد أمر قواته بفتح النار على أفراد خرجوا من مركبات تبين لاحقا أنها سيارة إطفاء وعدة سيارات إسعاف.

غزة، فيتو
غزة، فيتو

وأضاف، أن قبل ذلك بساعة أطلق الجنود النار على مركبة أخرى اعتقدوا أنها تابعة لحركة حماس، وأن نائب القائد شعر بوجود تهدي، وفق مزاعم جيش الاحتلال.

 

وأفاد جيش الحرب الإسرائيلي، بأن نائب القائد لم يتعرف على أن المركبات في الواقعة الثانية هي سيارات إسعاف “بسبب محدودية الرؤية ليلا”.

 

واستشهد 15 فلسطينيا في الواقعة، وزعم الجيش الإسرائيلي دون تقديم أدلة إن ستة منهم يتبعون حركة حماس.

مقطع فيديو يرصد جريمة قتل المسعفين على يد الاحتلال

وأظهر مقطع مصور عثر عليه على هاتف أحد الشهداء ونشره الهلال الأحمر الفلسطيني، عمال طوارئ يرتدون زيهم الموحد وسيارات إسعاف وسيارات إطفاء تحمل علامات واضحة ومصابيحها مضاءة ويطلق عليهم جنود الاحتلال النار.

 

وقال جيش الاحتلال: إن بعد نحو 15 دقيقة من إطلاق الجنود النار على مجموعة المسعفين، أطلق الجنود الرصاص على مركبة فلسطينية تابعة للأمم المتحدة. وأوضح الجيش أن ذلك حدث “نتيجة سوء تقدير لظروف العمليات”.

 

واكتفى جيش الحرب الإسرائيلي بإعلانه أنه سيوبخ القائد العسكري “بسبب مسؤوليته الشاملة عن الحادث”. كما سيفصل نائب قائد من منصبه “بسبب مسئوليته كقائد القوة في الميدان” ولتقديمه “التقرير المنقوص وغير الدقيق” عن الواقعة.

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