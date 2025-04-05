السبت 05 أبريل 2025
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خارج الحدود

موقع والا الإسرائيلي: جيش الاحتلال كذب على جميع وسائل الإعلام في العالم

جيش الاحتلال كذب
جيش الاحتلال كذب على جميع وسائل الإعلام

ذكر موقع والا الإسرائيلي، في تقرير له اليوم السبت، أن جيش الاحتلال حاول  التستر على الحادثة التي استشهد  فيها أفراد من الهلال الأحمر الفلسطيني بنيران جنود الجيش.

موقع والا الإسرائيلي: جيش الاحتلال  كذب على جميع وسائل الإعلام في العالم
 

وأضاف الموقع الإسرائيلي أن أحد مزاعم جيش الاحتلال  كانت أن سيارات الإسعاف والإطفاء وصلت بدون أضواء وامضة، ولذلك لم يتم التعرف عليها، ومقطع الفيديو يثبت أن هذا الادعاء كاذب.

 

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وأوضح الموقع العبري أن هذا الحدث يعد نقطة انهيار إضافية خطيرة جدا في العلاقات بين جيش الاحتلال  ووسائل الإعلام الدولية.

وأكد الموقع أن جيش الاحتلال  وناطقوه كذبوا على جميع وسائل الإعلام في العالم في ردهم الأولي،  والضرر الذي لحق بإسرائيل بسبب هذا الكذب حتى قبل الحادثة نفسها التي ارتُكبت فيها، على ما يبدو، جرائم حرب هو ضرر هائل.

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جيش الاحتلال الهلال الأحمر إسرائيل

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