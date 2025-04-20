مهارات الرقص المسرحي وتقنيات الديكور ضمن مشروع ابدأ حلمك بالاسماعيلية (صور)

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، بمحافظة الاسماعيلية ضمن الورشة الدائمة لتدريب الشباب على فنون المسرح، وإعداد الممثل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

فعاليات الأسبوع الثامن

وشهد الأسبوع الثامن من المشروع المنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تقديم ورشة الدراما الحركية، وورشة الديكور، استمرت لمدة ثلاثة أيام بقصر ثقافة الإسماعيلية.

جانب من فعاليات مشروع ابدأ حلمك، فيتو

جانب من فعاليات مشروع ابدأ حلمك، فيتو

التدريب على الدراما الحركية

واستكملت مع المدربين المتخصصين الفنان مناضل عنتر مدرب الدراما الحركية والدكتور عمرو الأشرف مدرب الديكور.

وتنوعت التدريبات الجماعية لكل المشاركين بالورشة للتعرف بشكل أكثر وضوحا على التطبيق العملي والعلمي لمهارات الرقص المسرحى المعاصر، وتقنيات الديكور وعلم السينوغرافيا، وذلك بحضور المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، والمخرج محمد حامد المدير الإقليمي.

جانب من فعاليات مشروع ابدأ حلمك، فيتو

جانب من فعاليات مشروع ابدأ حلمك، فيتو

استمرار فعاليات الورشة والتدريبات

وتستمر فاعليات الورشة والتدريبات مع المدربين فى جميع مجالات الفن المسرحي

وتنفذ من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الدكتور شعيب خلف، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن.

جانب من فعاليات مشروع ابدأ حلمك، فيتو

جانب من فعاليات مشروع ابدأ حلمك، فيتو

مواصلة فعاليات المشروع لمدة 6 أشهر

ويستمر المشروع لمدة 6 أشهر، يتلقى خلالها المشاركون تدريبات شاملة على فنون المسرح، يقدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين، وتختتم بعرض فني احتفالا بتخرج دفعة جديدة من أبناء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.