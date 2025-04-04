أبو ريدة يطالب التوأم بـ«لم الشمل». رئيس الاتحاد يطالب حسام وإبراهيم بالعفو عن الرباعي المغضوب عليه..وجلسات خاصة لتهدئة الأجواء

عقد هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة جلسة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن خلال تواجد بعثة المنتخب الوطنى فى المغرب لمواجهة المنتخب الإثيوبى فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وعلمت فيتو من مصدر موثوق أن هانى أبو ريدة طالب التوأم خلال الجلسة بإعادة النظر فى قراره بشأن اللاعبين المغضوب عليهم من قبل الجهاز الفنى للفراعنة، وهم إمام عاشور وأكرم توفيق لاعب الأهلى وأحمد الشناوى حارس بيراميدز وزميله فى الفريق رمضان صبحى بالإضافة إلى عمر جابر لاعب الفريق السماوي.

وخلال الجلسة التى حضرها خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة وحمادة الشربينى عضو مجلس الجبلاية، طلب هانى أبو ريدة من التوأم ضرورة العمل على لم الشمل داخل منظومة المنتخب الوطني، خاصة أن الفريق مقبل خلال الفترة المقبلة على مباريات حاسمة فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ويجب أن يتخلى المدير الفنى عن شخصنة الخلافات القائمة مع بعض اللاعبين الدوليين، ويجب على الجهاز الفنى أن يكون حريصا على الاستفادة من كل اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة والذين يمكن أن يصنعوا الفارق داخل صفوف المنتخب الوطنى أمثال إمام عاشور ورمضان صبحي، خاصة أن الثنائى يقدمون مردودا طيبا مع فريقيهما فى الموسم الحالي.

جدير بالذكر، أن الفترة الماضية شهدت انقلاب حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر على عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة، حيث كانت البداية مع أكرم توفيق، الذى قرر العميد استبعاده من صفوف الفراعنة بعد أن قام بنشر كوميكس يسخر فيه من قرار استبعاده من معسكر منتخب مصر فى شهر سبتمبر الماضي، حيث علق اللاعب على حسابه بموقع إنستجرام قائلا “بركة يا جامع”، ليقرر بعدها التوأم إخراج اللاعب من حساباتهما فى كل المعسكرات التالية وأخرها المعسكر الحالى لمواجهتى إثيوبيا وسيراليون.

أما أحمد الشناوى فجاء قرار استبعاده من تشكيلة منتخب مصر، بعد أن عبر عن غضبه لعدم المشاركة فى مباريات سابقة لمنتخب مصر.

فيما يحيط الغموض بموقف رمضان صبحى جناح بيراميدز، الذى توقع الجميع تواجده فى المعسكر الحالى بعد عودته من الإصابة، وتقديمه عروضا قوية مع فريقه بيراميدز، ولكن التوأم لم يستدعه لمعسكر الفريق الحالى.

وكان حسام حسن قرر استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر بدءا من معسكر الفراعنة فى أكتوبر الماضي، وجاءت التسريبات من داخل معسكر الفراعنة، بأن استبعاد اللاعب وقتها جاء لأسباب انضباطية على الرغم من أن اللاعب كان أحد الركائز الأساسية فى تشكيلة منتخب مصر خلال فترة ولاية البرتغالى روى فيتوريا وحتى خلال بداية فترة ولاية التوأم حسام وإبراهيم حسن، إلا أن استمرار استبعاد عاشور من المعسكر الفراعنة الحالى أثار حفيظة جماهير المارد الأحمر ضد التوأم، خاصة أن اللاعب كان منضبطا بشكل ملحوظ مع الأهلى خلال الفترة الأخيرة.

وعلمت فيتو أن هانى أبو ريدة اتفق مع التوأم على ضرورة عقد جلسات برعايته شخصيا مع هؤلاء اللاعبين لتصفية الأجواء وإعادة لم الشمل داخل الفريق، خاصة أن هناك إصرارا كبيرا من جانب رئيس اتحاد الكرة لإعادة المنتخب الوطنى لمنصات التتويج والمنافسة بقوة على لقب أمم إفريقيا 2025 فى المغرب، إلى جانب انتزاع بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم القادمة بأمريكا، وهو ما يستدعى إعلاء مصلحة المنتخب الوطنى فوق أى خلافات شخصية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.