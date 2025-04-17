قرار قضائي جديد بشأن اتهام إمام عاشور بسب جاره

أجلت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة في محافظة الدقهلية، جلسة محاكمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، والمتهم فيه بالسب والقذف لجاره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 22 مايو الجاري، وذلك للاطلاع واستكمال الإجراءات.

تأجيل محاكمة إمام عاشور باقتصادية المنصورة



جاء ذلك بعد أن قضت محكمة السنبلاوين الابتدائية بعدم الاختصاص وإحالة القضية إلى النيابة وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وكان اليوم أولى جلسات المحاكمة.

وتعود أحداث الواقعة إلى نشوب خلاف ومشادة بين اللاعب وأحد جيرانه في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بعد انتقال اللاعب إلى النادي الاهلي وتطور إلى مشادة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات سب وقذف متبادلة.

وتقدم الشاكي بصور واسكرينات من المحادثات والتعليقات الموجودة بين الإثنين على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يحمل الحساب الشخصي للاعب أمام عاشور.

الجرائم المتعلقة بوسائل التواصل

وتم تداول القضية بمحكمة جنح السنبلاوين، والتي قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الجرائم المتعلقة بوسائل التواصل.



يذكر أن اللاعب إمام عاشور موجود حاليا مع النادي الأهلي بجنوب أفريقيا استعدادا لملاقاة فريق صن دوانز يوم السبت القادم في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



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