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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 22 شهيدًا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، باستشهاد 22  فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأكد الإعلام الفلسطيني أنه تم انتشال جثامين 3 شهداء إثر قصف من مسيرة إسرائيلية شرقي مدينة رفح.

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عاملون بالمجال الإنساني: المجاعة في غزة باتت أشد وطأة

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 14 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس السبت: إن تصريح نتنياهو بأن الحرب يجب أن تنتهي بالنصر يعني وجوب تغيير أسلوب الحرب والتوجه لاحتلال كامل غزة

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي جيش الاحتلال

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