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رياضة

أبو ريدة يترأس اجتماعا موسعا للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستضافة أمم أفريقيا للشباب

اجتماع موسع استعدادا
اجتماع موسع استعدادا لاستضافة أمم أفريقيا للشباب، فيتو

اجتمع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، للوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة، التي تحتضنها مصر في الفترة من 27 أبريل الحالي حتى 18 مايو المقبل.

شهد الاجتماع حضور الدكتور وليد درويش ومصطفى أبو زهرة وطارق أبو العينين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي، والمهندس أحمد مجاهد المنسق العام للبطولة بين الاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم، ولجنة الاتصال الحكومى من وزارة الشباب والرياضة واللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم للوزارة، وأشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، ومحمد الكردى وكيل الوزارة، ومحمد دياب المستشار القانونى ومحمد سعيد مازن وكيل الوزارة، ومحمد الصفتى مدير عام المكتب الفنى لوزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة فى إطار تقديم الدعم الحكومى لأعمال التنظيم الخاصة بالبطولة.

حرص أبو ريدة في بداية الاجتماع على تقديم الشكر لكل الوزارات والأجهزة المعنية  لدعمها واهتمامها الكبير لخروج البطولة في أبهى صورة بما يتناسب مع اسم ومكانة الدولة المصرية.

تناول الاجتماع كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم البطولة، من حيث الفنادق، واستقبال الوفود، والدعم.

مجموعات أمم إفريقيا للشباب 

وأسفرت قرعة أمم إفريقيا للشباب عن النتائج التالية:

جاء صاحب الأرض منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.
 طريقة التأهل للدور ربع النهائي

ويتأهل للدور ربع النهائي بأمم إفريقيا للشباب متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.

وتبعا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

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