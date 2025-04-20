الأحد 20 أبريل 2025
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رياضة

كولر يعدل خطة الأهلي في موقعة العودة أمام صن داونز

مارسيل كولر، فيتو
مارسيل كولر، فيتو

قال مصدر داخل الأهلي: إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيقوم بتعديل خطة اللعب في مباراة العودة أمام صن داونز الجمعة القادم، حيث يعود الفريق للعب بخطة ٤-٣-٢-١ بعد أن خاض مباراة الذهاب أمس بخطة ٥-٣-٢. 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم في السابعة مساء، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمس أمام صن داونز في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على استاد لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا. 

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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