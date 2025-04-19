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خارج الحدود

الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط إسرائيلي لهدم المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية،فيتو
الخارجية الفلسطينية،فيتو

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، من خطورة ما يتم تداوله على منصات تابعة لمنظمات وصفتها بالاستعمارية، بشأن تفجير ونسف المسجد الأقصى، وبناء الهيكل المزعوم مكانه.


واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أنها تعد تحريضا ممنهجا لتصعيد استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية بالقدس المحتلة لا سيما وأن اليمين الإسرائيلي الحاكم بات لديه شعور بقدرته على تنفيذ مخططاته التهويدية التوسعية والعنصرية، في ظل ردود فعل دولية باهتة على مظاهر وجرائم الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة بالذات".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية المختصة بـ "التعامل بمنتهى الجدية مع هذا التحريض، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لوضع حد لاستفراد الحكومة الاسرائيلية بشعبنا، وإجبارها على الالتزام بإرادة السلام الدولية والإقليمية، والانصياع لقرارات الشرعية الدولية، والإجماع الدولي على وقف الإبادة، وتوفير الآليات الكفيلة بحماية شعبنا".

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إسرائيل الأقصى الحكومة الإسرائيلية الخارجية الفلسطينية

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