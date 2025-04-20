الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس جامعة دمياط يشهد انطلاق دورة تدريبية في نظام إدارة الجودة

رئيس جامعة دمياط
رئيس جامعة دمياط يتابع فعاليات الدورة التدريبية

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة، صباح اليوم الأحد، افتتاح فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة التي ينظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بعنوان "أسس ومبادئ نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 QMS".

وتُعقد الدورة بمقر المركز داخل الحرم الجامعي، وتستمر على مدار ثلاثة أيام. وذلك في إطار حرص جامعة دمياط على تعزيز قدرات طلابها وتأهيلهم لسوق العمل. 

وحاضر بالدورة الدكتور محمود عوض، استشاري ومراجع ومدرب نظم الجودة وسلامة الغذاء، ومدير توكيد الجودة بمجموعة مصر إيطاليا للصناعات الغذائية، حيث قدّم للمشاركين شرحًا وافيًا لمفاهيم الجودة وتطبيقاتها المؤسسية، مؤكدًا أهمية مواكبة المعايير الدولية في الإدارة الفعالة.

محاور الدورة: تأهيل مهني ومجاني بالكامل

وتتناول الدورة مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بتطبيق نظم الجودة ومتطلبات المواصفة الدولية وآليات تقييم الأداء والتحسين المستمر، إلى جانب المؤهلات التي تفتح المجال للعمل في هذا القطاع الحيوي. وتُعد هذه الدورة مجانية بالكامل وتُقدم كفرصة حقيقية لتأهيل الطلاب وتعزيز قدراتهم المهنية.

رئيس جامعة دمياط يتابع فعاليات الدورة التدريبية
رئيس جامعة دمياط يتابع فعاليات الدورة التدريبية

رئيس الجامعة يشيد بالدورة ويلتقي بالطلاب

وخلال الفعاليات، التقى رئيس الجامعة بالطلاب المشاركين واستمع إلى آرائهم وانطباعاتهم حول محتوى الدورة، مشيدًا بوعيهم وحرصهم على تطوير أنفسهم، ومؤكدًا أن مثل هذه البرامج التدريبية تمثل خطوة مهمة نحو ربط المناهج الأكاديمية بالواقع العملي، وتدعم توجه الجامعة نحو تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.

وفي ختام الزيارة، وجّه رئيس الجامعة الشكر للدكتور محمود عوض على تعاونه البناء وجهوده في تقديم برنامج تدريبي متميز يُسهم في رفع كفاءة طلاب الجامعة ودعم مسيرتهم المهنية.

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