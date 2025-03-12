محافظ دمياط ورئيس الجامعة يشهدان بدء أعمال تأهيل مستشفى الغالي بالشعراء

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، تسليم مبنى مستشفى "الغالى" بمنطقة الشعراء لتنفيذ أعمال تأهيله ليصبح مستشفى جامعى.

الاحتفال بتسليم مبنى مستشفى " الغالى " بمنطقة الشعراء

إنشاء 7 مراكز طبية متخصصة لخدمة أهالي دمياط

هذا وقد تفقد المحافظ ورئيس الجامعة المبنى واطلعا على الرؤية الخاصة بتأهيل المبنى وفقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمستشفيات الجامعية، حيث ستضم ٧ مراكز طبية متخصصة " علاج طبيعى، قسطرة قلب، أمراض الخصوبة، مسالك بولية، أمراض الصدر، الباطنة وأمراض الكلى "، وسيتم التنفيذ لمدة عام. هنأ " المحافظ " جامعة دمياط " على هذا المشروع الضخم الذى سيصبح مجمع طبى على أعلى مستوى وسيصبح إضافة جديدة للمنظومة الطبية بالمحافظة.

رئيس الجامعة يشكر المحافظ وعائلة الغالي على دعم المشروع

ومن جانبه تقدم رئيس الجامعة بالشكر إلى محافظ دمياط على دعمه المستمر واللامحدود للجامعة، معربًا عن تقديره الشديد لدوره الداعم لكافة أنشطة ومبادرات ومشروعات الجانبين.

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