رئيس جامعة دمياط يدشن مبادرة "صحتك من صحة أسنانك" (صور)

دشن الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم ٩ مارس ٢٠٢٥، مبادرة العناية بصحة الفم والأسنان "صحتك من صحة أسنانك" والتي تهدف إلى تقديم كشف طبي مجاني على الفم والأسنان لطلاب الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي بأهمية الصحة العامة وربطها بالعناية بصحة الفم والأسنان.

رئيس جامعة دمياط يدشن مبادرة "صحتك من صحة أسنانك" لتعزيز الوعي الصحي بين الطلاب

وأُطلقت المبادرة تحت إشراف قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تم تنفيذها في عيادة الأسنان المُجهزة حديثًا بكلية التربية، وتستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى فحص آلاف الطلاب والطالبات من مختلف الكليات، مع تقديم إرشادات وقائية وعلاجية للحالات التي تتطلب متابعة.

وجاء تدشين المبادرة بحضور الدكتورة أماني عوض، عميد كلية التربية، والدكتور محمد حسن جمعة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي جوهر، الأستاذ المتفرغ بالكلية، والدكتور الشحات عتمان، عميد الكلية السابق، والدكتور عثمان المشرف، المشرف على الإدارة الطبية بالجامعة، والدكتورة شيماء عطوة، بمشاركة طلاب "أسرة من أجل مصر"، الذين شاركوا في التنظيم والتوعية بأهداف المبادرة.

رئيس جامعة دمياط يدشن مبادرة "صحتك من صحة أسنانك" لتعزيز الوعي الصحي بين الطلاب

وأكد الدكتور حمدان المتولي في كلمته أن المبادرة تأتي انطلاقًا من رؤية الجامعة لدمج الخدمات الطبية بالعملية التعليمية، قائلًا: "صحة أبنائنا الطلاب هي أولويتنا، والعناية بالأسنان ليست رفاهية، بل خط دفاع أول ضد العديد من الأمراض، ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى غرس ثقافة الوقاية، وتوفير بيئة جامعية داعمة للصحة".

كما وجه رئيس الجامعة الشكر للفريق الطبي، وحث أطباء العيادة على "بذل أقصى جهد لخدمة الطلاب، وتحويل هذه العيادة إلى نموذج يُحتذى به".

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