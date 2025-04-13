مطالب جماهيرية بعودة الإعلامي توفيق عكاشة للشاشة مجددا

نشرت إحدى الصفحات الشهيرة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تدوينة تطالب خلالها بعودة الإعلامي توفيق عكاشة إلى شاشات الفضائيات من خلال برنامج تليفزيوني جديد، وهو ما لاقى تأييدًا كبيرًا من عدد من المتابعين، الذين أكدوا أن عكاشة يحظى بجماهيرية كبيرة بين فئات المشاهدين المختلفة.

وأكد المتابعون من خلال تعليقاتهم، أن الجمهور الذين بناه توفيق عكاشة على مدار سنوات طويلة، كان بسبب اهتمامه بقضايا المواطن البسيط والمصداقية التي كان يتصف به.

وعلق حساب منسوب لأحد المتابعين باسم “محمد رشوان"، حيث قال “أكرر الدكتور توفيق عكاشة له كاريزما وحضور طاغي ومحبوب واي شخص بهذه الصفات عودته مطلب جماهيري، الدكتور توفيق عكاشة شخصية محترمة ومتعلم”.

وقال حساب باسم محمد شوقي: “موافق موافق موافق ثلاثة موافق دكتور توفيق عكاشه احنا أساسا في انتظار المزيد من برامجك الجميله انت وحشتنا خالص قولها ورزقك على الله قولها من قلبك زي ما انت ما معودنا”.

برنامج توفيق عكاشة

يذكر أن آخر برنامج قدمه الإعلامي توفيق عكاشة كان برنامج “مصر اليوم” الذي كان يعرض عبر شاشة قناة “الحياة”، وهو نفس البرنامج الذي كان يقدمه من قبل عبر شاشة قناة الفراعين.

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