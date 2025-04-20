الأحد 20 أبريل 2025
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رياضة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتأخر أمام فولهام في الشوط الأول

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق فولهام على ضيفه تشيلسي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي - البريميرليج.

أحرز هدف فولهام أليكس إيوبي في الدقيقة 20.

ودخل تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

فيما ضم تشكيل فولهام كل من: 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي وفولهام بعد قليل على ملعب " كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ويسعى تشيلسي لاستعادة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد تعادله أمام فريق إيبسويتش تاون  2 - 2 فى المباراة التي جمعهتما على ملعب ستامفورد بريدج، بالجولة 32.

موعد مباراة تشيلسي أمام فولهام

وتنطلق صافرة مباراة فولهام ضد تشيلسي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ضد فولهام 

وتذاع مباراة تشيلسي ضد فولهام  على قناة بي إن سبورتس 2 المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمتلك فريق تشيلسي 54 نقطة في الدوري الإنجليزي حصل عليها من خلال 15 انتصار، و9 تعادلات و8 خسائر، بينما يملك فولهام 48 نقطة من الفوز 13 مباراة و9 تعادلات و10 خسائر.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم 

1- ليفربول 76 نقطة 
2- أرسنال 63 نقطة 
3- نيوكاسل يونايتد 59 نقطة 
4- مانشستر سيتي 58 نقطة 
5- نوتينجهام فورست 57 نقطة 
6- أستون فيلا 57 نقطة 
7- تشيلسي 54 نقطة 
8- بورنموث 49 نقطة 
9- فولهام 48 نقطة 
10- برايتون 48 نقطة 
11- برينتفورد 46 نقطة 
12- كريستال بالاس 44 نقطة 
13- إيفرتون 38 نقطة 
14- مانشستر يونايتد 38 نقطة 
15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة 
16- وست هام يونايتد 36 نقطة 
17- وولفرهامبتون 35 نقطة 
18- إبسويتش تاون 21 نقطة 
19- ليستر سيتي 18 نقطة 
20- ساوثهامتون 11 نقطة 

مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي 

برينتفورد 4-2 برايتون (انتهت)

كريستال بالاس 0-0 بورنموث (انتهت)

إيفرتون 0-2 مانشستر سيتي  (انتهت)

وست هام 1-1 ساوثهامبتون  (انتهت)

أستون فيلا 4-1 نيوكاسل  (انتهت)

الأحد 20 أبريل 2025

فولهام ضد تشيلسي - 3:00 مساء

إبيسويتش تاون ضد آرسنال - 3:00 مساء

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون - 3:00 مساء 

ليستر سيتي ضد ليفربول - 5:30 مساء

الإثنين 21 أبريل 2025

توتنهام ضد نوتنجهام فورست - 9:00 مساء.

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