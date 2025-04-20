الدوري الإنجليزي، سام مرسي يقود تشكيل إيبسويتش تاون أمام آرسنال

الدوري الإنجليزي، أعلن الجهاز الفني لفريق إيبسويتش تاون، التشكيل الرسمي لمواجهة آرسنال، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "بورتمان رود".

وجاء تشكيل إيبسويتش تاون كالتالي:

موعد مباراة إيبسويتش تاون أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة إيبسويتش تاون ضد أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال وإيبسويتش تاون اليوم في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة آرسنال وإيبسويتش تاون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

وكانت مباراة آرسنال ضد إيبسويتش تاون في الدور الأول من هذا الموسم قد انتهت بفوز صعب لـ آرسنال بهدف دون رد على ملعب "الإمارات".

ويحتل آرسنال حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، في حين أن إيبسويتش تاون لديه 21 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي حال تعرض آرسنال للخسارة في مباراة اليوم، ثم فوز ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة نفسها، فهذا يعني تتويج كتيبة آرني سلوت بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

بينما يسعى إيبسويتش تاون، بقيادة المحترف المصري سام مرسي، إلى الفوز من أجل التمسك بآماله الضعيفة في البقاء في الدوري الإنجليزي والابتعاد عن الهبوط نحو تشامبيونشيب.

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