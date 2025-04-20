"عايز اتصور معاك"، مدير أمن الأقصر يرسم السعادة على شاب من ذوي الهمم في عيد القيامة المجيد (صور)

حرص اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، على التقاط الصور التذكارية مع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال زيارته إلى كنسية العذراء مريم بمدينة إسنا جنوبي المحافظة، اليوم الأحد، للتهنئة بعيد القيامة المجيد 2025.

مدير أمن الأقصر يشارك فرحة الأقباط بعيد القيامة المجيد

وطلب الشاب «رامي مخلص» من ذوي الهمم، من مدير أمن الأقصر، أن يلتقط صورة تذكارية معه، لمشاركتها مع الأصدقاء والأقارب احتفالا بعيد القيامة المجيد، وعلى الفور قام اللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر بتلبية طله، والتقط صورًا معه وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

وزار اللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر كنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا للتهنئة بحلول عيد القيامة المجيد، وكان في استقباله نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت بالأقصر، والنائب البابوي لدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون، والقمص متاؤس القمص زخاري وكيل مطرانية إسنا وأرمنت، وعدد من كهنة الإيبارشية، وسط أجواء من الفرحة والبهجة.



وأكد «الصاوي» أن المصريين دائمًا ما يثبتون أنهم نسيج واحد، مشيدًا بروح المحبة والتسامح والتآخي بين نسيج الأمة الواحدة، موجهًا التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا يحمل الخير والنماء للمصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رافق اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، خلال زيارته كل من: اللواء هشام سالم مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، اللواء ضياء ماهر مدير إدارة مرور إسنا، العميد إسلام عاطف مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، والرائد محمد ماهر نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد عبد الله عمران معاون أول مباحث مركز شرطة إسنا، وعدد من القيادات الأمنية.

وكانت مديرية أمن الأقصر قد شددت على إجراءاتها الأمنية حول الكنائس والأديرة ومناطق تجمع المواطنين، تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة، حيث كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط دور العبادة، وفعّلت وحدات التدخل السريع، إلى جانب تكثيف مرور القيادات الأمنية على الخدمات، وتطبيق إجراءات تفتيش السيارات ومنع توقفها بالقرب من الكنائس، في إطار الحرص على توفير الأمان والسلامة للمحتفلين.

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