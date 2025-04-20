مدير أمن الأقصر يزور كنيسة العذراء مريم للتهنئة بعيد القيامة المجيد (صور)

حرص اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، على تهنئة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت والنائب البابوى، والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد من كنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا، اليوم الأحد.

مدير أمن الأقصر يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد من كنيسة العذراء مريم

وكان في مقدمة مستقبليه: نيافة الأنبا يواقيم، والنائب البابوي لدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون، والقمص متاؤس القمص زخاري وكيل مطرانية إسنا وأرمنت، وعدد من كهنة الإيبارشية، وسط أجواء من الفرحة والبهجة.



وأكد «الصاوي» مدير أمن الأقصر أن المصريين دائمًا ما يثبتون أنهم نسيج واحد، مشيدًا بروح المحبة والتسامح والتآخي بين نسيج الأمة الواحدة، موجهًا التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا يحمل الخير والنماء للمصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

رافق اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، خلال زيارته كل من: اللواء هشام سالم مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، اللواء ضياء ماهر مدير إدارة مرور إسنا، العميد إسلام عاطف مدير إدارة الحماية المدنية بالاقصر، والرائد محمد ماهر نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد عبد الله عمران معاون اول مباحث مركز شرطة إسنا، وعدد من القيادات الأمنية.

وعلى صعيد متصل، شددت مديرية أمن الأقصر من إجراءاتها الأمنية حول الكنائس والأديرة ومناطق تجمع المواطنين، تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة، حيث كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط دور العبادة، وفعّلت وحدات التدخل السريع، إلى جانب تكثيف مرور القيادات الأمنية على الخدمات، وتطبيق إجراءات تفتيش السيارات ومنع توقفها بالقرب من الكنائس، في إطار الحرص على توفير الأمان والسلامة للمحتفلين.

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