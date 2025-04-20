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رياضة

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على إيبسويتش تاون بثنائية في الشوط الأول

أرسنال، فيتو
أرسنال، فيتو

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق أرسنال بهدفين نظيفين على إيبسويتش تاون في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "بورتمان رود".

وسجل هدف أرسنال اللاعب لياندرو تروسارد في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول، فيما جاء الهدف الثاني من خلال جابريل مارتينلي في الدقيقة 28.

وشهد تشكيل إيبسويتش تاون تواجد سام مرسي لاعب منتخبنا الوطني.

وجاء تشكيل إيبسويتش تاون كالتالي:

فيما جاء تشكيل أرسنال كالتالي:

موعد مباراة إيبسويتش تاون أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

وانطلقت مباراة إيبسويتش تاون ضد أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال وإيبسويتش تاون اليوم في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة آرسنال وإيبسويتش تاون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

وكانت مباراة آرسنال ضد إيبسويتش تاون  في الدور الأول من هذا الموسم قد انتهت بفوز صعب لـ آرسنال بهدف دون رد على ملعب "الإمارات".

ويحتل آرسنال حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، في حين أن إيبسويتش تاون لديه 21 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي حال تعرض آرسنال للخسارة في مباراة اليوم، ثم فوز ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة نفسها، فهذا يعني تتويج كتيبة آرني سلوت بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

بينما يسعى إيبسويتش تاون، بقيادة المحترف المصري سام مرسي، إلى الفوز من أجل التمسك بآماله الضعيفة في البقاء في الدوري الإنجليزي والابتعاد عن الهبوط نحو تشامبيونشيب.

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