التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي

يستضيف فولهام، اليوم الأحد نظيره تشيلسي على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي - البريميرليج.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وفولهام كالتالي:

تشيكل تشيلسي لمباراة فولهام

حراسة المرمى: جورجينسين.

خط الدفاع: ريس جيمس، جوستو، كولويل، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، كريستوفر نكونكو.

تشكيل فولهام ضد تشيلسي

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: كاستاجني، أندرسن، باساي، روبنسون.

خط الوسط: بيرج، لوكيش، تراوري، بيريرا.

خط الهجوم: إيوبي، مونيز.

ويسعى تشيلسي لاستعادة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد تعادله أمام فريق إيبسويتش تاون 2 - 2 فى المباراة التى جمعهتما على ملعب ستامفورد بريدج، بالجولة 32.

موعد مباراة تشيلسي أمام فولهام

وتنطلق صافرة مباراة فولهام ضد تشيلسي بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الثالثة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ضد فولهام

وتذاع مباراة تشيلسي ضد فولهام على قناة بي ان سبورتس 2 المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمتلك فريق تشيلسي 54 نقطة في الدوري الإنجليزي حصل عليها من خلال 15 انتصار، و9 تعادلات و8 خسائر، بينما يملك فولهام 48 نقطة من الفوز 13 مباراة و9 تعادلات و10 خسائر.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 76 نقطة

2- أرسنال 63 نقطة

3- نيوكاسل يونايتد 59 نقطة

4- مانشستر سيتي 58 نقطة

5- نوتينجهام فورست 57 نقطة

6- أستون فيلا 57 نقطة

7- تشيلسي 54 نقطة

8- بورنموث 49 نقطة

9- فولهام 48 نقطة

10- برايتون 48 نقطة

11- برينتفورد 46 نقطة

12- كريستال بالاس 44 نقطة

13- إيفرتون 38 نقطة

14- مانشستر يونايتد 38 نقطة

15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة

16- وست هام يونايتد 36 نقطة

17- وولفرهامبتون 35 نقطة

18- إبسويتش تاون 21 نقطة

19- ليستر سيتي 18 نقطة

20- ساوثهامتون 11 نقطة

مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي

برينتفورد 4-2 برايتون (انتهت)

كريستال بالاس 0-0 بورنموث (انتهت)

إيفرتون 0-2 مانشستر سيتي (انتهت)

وست هام 1-1 ساوثهامبتون (انتهت)

أستون فيلا 4-1 نيوكاسل (انتهت)

الأحد 20 أبريل 2025

فولهام ضد تشيلسي - 3:00 مساء

إبيسويتش تاون ضد أرسنال - 3:00 مساء

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون - 3:00 مساء

ليستر سيتي ضد ليفربول - 5:30 مساء

الإثنين 21 أبريل 2025

توتنهام ضد نوتنجهام فورست - 9:00 مساء.

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