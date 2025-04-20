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شلالات وألعاب الكترونية، كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد تحتفل بعيد القيامة (فيديو وصور)

احتفالات عيد القيامه
احتفالات عيد القيامه المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي، فيتو

نظمت كنيسة الأنبا بيشوى بمحافظة بورسعيد، كرنفالا ضخما للاحتفال بعيد القيامة المجيد، صباح اليوم الأحد لإدخال السعادة على قلوب الصغار والكبار على حد السواء واستمر لفترة الظهيرة.

ونقلت فيتو خلال البث مباشر احتفالات عيد القيامه المجيد من كنيسه الانبا بيشوي ببورسعيد 

احتفالات عيد القيامه المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي، فيتو 
احتفالات عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي، فيتو 

وتوافد إلى كنيسة الأنبا بيشوي منذ صباح باكر العشرات من الأخوة المسيحيين لقضاء العيد مع أصدقائهم وأقاربهم والاستماع بمنطقة الألعاب ببهو الكنيسة الخارجي.

احتفالات عيد القيامه المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي، فيتو 
احتفالات عيد القيامه المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي، فيتو 


ووفرت الكنيسة خلال الكرنفال ألعاب مختلفة ومتنوعة تناسب جميع الأعمار خاصة الألعاب الإلكترونية، وصيد الأسماك، وكرة السلة، وشلالات التزحلق، والعربات المتصادمة والموتسيكلات، بجانب أنه تم تجهيز الساحة التي تقع في مدخل الكنيسة وتزويدها بالألعاب كبيرة الحجم.

احتفالات عيد القيامه المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي، فيتو 
احتفالات عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي، فيتو 

وعلى جانب متصل تضمنت الاحتفالية " ترند التصوير بالفيديو بشكل دائري" والذي شارك فيه كل الكبار والصغار على حد السواء.

احتفالات عيد القيامه المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي، فيتو 
احتفالات عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي، فيتو 

مسابقات وهدايا للأطفال

وعلى جانب متصل حرصت كنيسة الأنبا بيشوى على تنظيم مسابقات بين الأطفال بعضهم البعض، وتوزيع الهدايا والشيكولاتة عليهم وذلك فى أجواء تتسم بالفرحة والبهجة، كما شهدت الكنيسة أركان خاصة بالأنشطة المختلفة.

احتفالات عيد القيامه المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي، فيتو 
احتفالات عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي، فيتو 

كما شهدت الكنيسة أيضا أركان خاصة بعمل اسكتشات مسرحية دينية للأطفال.

احتفالات عيد القيامه المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي، فيتو 
احتفالات عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي، فيتو 

صور تذكارية

وعلى جانب متصل حرص الأهالي على إلتقاط الصور التذكارية مع أبنائهم وهم يلعبون، كما التقطوا  صور تذكارية لأبنائهم مع كهنة الكنيسة في أجواء من السعادة بين الجميع.

جدير بالذكر أن كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد كل عام تنظم  تلك الاحتفالية الكبرى  في عيد القيامة وتوفر ألعاب متنوعة ومختلفة لإسعاد الجميع ورسم الابتسامة على وجوههم.

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