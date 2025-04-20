الأجهزة الأمنية بالفيوم تكثف جهودها لفك لغز العثور على جثة طفل رضيع

عثر أهالي قرية خلف التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم على جثة طفل حديث الولادة ملقى داخل الأرض الزراعية بالقرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتعرف على هوية الطفل ووالديه.

جثة طفل حديث الولادة داخل الأرض الزراعية

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، عن بلاغ من أهالي قرية خلف، بعثورهم على جثة طفل حديث الولادة ملقى داخل الأرض الزراعية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن برئاسة الرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز، وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، وتبين من التحريات الأولية أن أهالي القرية تشككوا في كيس أسود ملقى في أرض زراعية، وحين فتحوه اكتشفوا أن بداخله طفلا حديث الولادة، عُمره ساعات، جثة هامدة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وكلف وكيل النيابة بفحص كاميرات المراقبة في المنطقة، لمعرفة هوية الطفل ومن ألقاه في الأرض الزراعية، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

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