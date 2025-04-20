الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأجهزة الأمنية بالفيوم تكثف جهودها لفك لغز العثور على جثة طفل رضيع

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

عثر أهالي قرية خلف التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم على جثة طفل حديث الولادة ملقى داخل الأرض الزراعية بالقرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتعرف على هوية الطفل ووالديه.

جثة طفل حديث الولادة داخل الأرض الزراعية

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، عن بلاغ من أهالي قرية خلف، بعثورهم على جثة طفل حديث الولادة ملقى داخل الأرض الزراعية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن برئاسة الرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز، وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، وتبين من التحريات الأولية أن أهالي القرية تشككوا في كيس أسود ملقى في أرض زراعية، وحين فتحوه اكتشفوا أن بداخله طفلا حديث الولادة، عُمره ساعات، جثة هامدة.

 

محافظ الفيوم يحضر قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الغربي بالفيوم

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وكلف وكيل النيابة بفحص  كاميرات المراقبة في المنطقة، لمعرفة هوية الطفل ومن ألقاه في الأرض الزراعية، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم طفل حديث الولادة مركز شرطة سنورس مدير أمن الفيوم مستشفي سنورس المركزي

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يحضر قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس

انهيار شرفة عقار بمدينة الفيوم دون إصابات

غلق مركز طبي بالفيوم يعمل بدون ترخيص

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الغربي بالفيوم
ads

الأكثر قراءة

الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ رد غير متوقع من نائب رئيس الزمالك

الصحة ترد على شائعات أسباب إغلاق فروع بلبن وتفجر مفاجأة

رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة بخصوص 122 فرعا لـ بلبن

عمرو أديب يكشف عن أمنيته بعد تعادل الأهلي مع صن داونز

عمرو أديب عن توجيه الرئيس السيسي بشأن محال بلبن: محدش على راسه ريشة

نائب رئيس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن مستحقات زيزو المتبقية

بعد جدل الهلالي، بيان حاسم من الأزهر للرد على كافة أحكام المواريث

المشدد 5 سنوات للمقاول الهارب محمد علي وتغريمه 96 مليون جنيه بتهمة غسيل أموال

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار لفات الألومنيوم صباح اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

حالة الطقس في عيد القيامة المجيد وشم النسيم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 20 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 20 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية