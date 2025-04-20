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رياضة

الكرة الطائرة، الأهلي يفوز على الفتح المغربي في البطولة الأفريقية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الكرة الطائرة، حقق الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي بقيادة فرناندو مونزو، الفوز على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة (3-0)، في مستهل مشواره بالبطولة الأفريقية للأندية المقامة حاليا في ليبيا.

وكانت القرعة قد أوقعت الأهلي ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من، نيمو ستارز الأوغندي وجي اس يو الكيني والفتح المغربي وكاستل الجزائري والحرس الجمهوري الكونغولي.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي في البطولة كلا من: حسام يوسف ومصطفي جابر وسيف عابد وزياد أسامة وعبد الحليم فهيم عبو ومحمد رمضان والمحترف يوندير جارسيا وأحمد عزب وعبد الرحمن الحسيني وأحمد عسران وخالد عادل وعبد الرحمن سعودي وحمادة عثمان.

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الكرة الطائرة الأهلي بالبطولة الأفريقية للأندية حسام يوسف محمد رمضان

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