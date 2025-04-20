مها الصغير عن سليمان عيد: كان ابن موت

كشفت الإعلامية مها الصغير عن علاقة زوجها الفنان أحمد السقا بالفنان الراحل سليمان عيد الذى رحل عن عالمنا منذ يومين، وقالت: كانت الصداقة بينهما قوية لأبعد الحدود وبها الكثير من التفاصيل الإنسانية.

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC": "كان على طول قاعد عندنا في البيت هو وعيلته كلها، وكانت علاقتنا كويسة جدًا ومن أقرب الناس للسقا".



وأضافت:"يشهد ربنا، عمري ما شوفت منه حاجة وحشة ولا حد زعل منه، فعلًا كان ابن موت".

وكان الفنان سليمان عيد قد تصدر تريند اليوتيوب، في الساعات الماضية، رغم وفاته صباح الجمعة الماضية.

في هذا السياق، أعاد الجمهور، نشر آخر لقاء تلفزيوني للفنان سليمان عيد، والذي كان مع الفنان حسن عسيري، في برنامج “بروود كاست” الذى حاول إيقاعه في مقلب كوميدي.

وعلق الجمهور على اللقاء، حيث قال البعض: إن طريقته كانت غير متوقعة، بسبب رد فعله، وقال البعض الآخر: إن الفنان سليمان عيد “فنان محترم ولم يحرج المذيع بسبب المقلب”.

على جانب آخر، روى الفنان صلاح عبد الله، قصة علاقته مع الفنان الراحل سليمان عيد كاشفًا سبب انهياره خلال حضوره مراسم تشييع جنازته.

وقال صلاح عبد الله في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر: "بندعي له ربنا يكرمه ويرزقه النعيم الخالد ويصبر أسرته، كانت صدمة المفاجأة عظيمة".

وأضاف: "المفاجأة صعبة، ده عشرة تجاوزت 45 سنة، من أيام ما كنت أخرج مسرحيات في الجامعة، وكان هو في خطواته الأولى، وبعدها عشرة الاحترام والصداقة والجيرة، سليمان الله يرحمه كان نعم الأخ والصديق".

وتابع: "آخر مرة سمعت صوته للأسف كانت من حوالي أسبوع أو 10 أيام، ودي تعتبر فترة طويلة بيني وبينه، واللي وجع دماغي شريط الذكريات، وهو شاب صغير أيام الهواية، وتجهيز مسرحيات لمسابقات الجامعة".

واستطرد: "كان عنده حضور وبديهة قوية، لدرجة إن أعمال فنية كثيرة كانت تستعين بسليمان عيد في تركيبة القفشات الكوميدي، وكان صانع كاركترات وعمل أدوار صغيرة كثيرة، ارتاح ربنا يصبر أهله".

وفاة الفنان سليمان عيد

وتوفي الفنان سليمان عيد صباح الجمعة الماضية إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة داخل منزله، وتم نقله لأحد مستشفيات مدينة الشيخ زايد، لكنه فارق الحياة داخل سيارة الإسعاف.

وشيع عدد كبير من الفنانين جثمان الفنان الراحل سليمان عيد لمثواه الأخير في مدافن العائلة، بعد صلاة الجمعة أمس الأول.





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