"التنمية الثقافة" تطلق مسابقة لشباب المعماريين لإعادة تأهيل مراكز الإبداع

ضمن اهتمامه باكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ودعما للمتميزين من الشباب، أعلن صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية مساء أمس الإثنين عن مسابقة جديدة لشباب المعماريين بمناسبة ذكرى افتتاح بيت المعمار المصري.

حيث أعلن المعماري حمدي السطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية عن المبادرة التي يقدمها الصندوق -بالتعاون مع شعبة العمارة بنقابة المهندسين- وتستهدف شباب المعماريين في تطوير مراكز الإبداع وتعزيز دورها الثقافي بغرض إعادة تأهيل وتوظيف الفراغات الداخلية لبيت المعمار المصري ( بيت حسن فتحي) بميدان القلعة وقصر الأمير طاز بالخليفة، والاستفادة بالمساحات المتاحة فيهما من أجل تعزيز دور البيوت الاثرية الثقافي من خلال الأنشطة التي تمارس في فراغاتها، من ندوات وورش عمل وقاعات عرض (دائم ومؤقت).

يتم تقديم الأعمال المشاركة بالمسابقة حتى منتصف شهر سبتمبر القادم، وتعلن النتائج خلال الاحتفال بيوم العمارة العالمي، والذي يوافق يوم (الإثنين) الأول من شهر أكتوبر من كل عام.. حيث تعلن الجوائز ويقام معرض للأعمال المشاركة.

الاشتراك في المسابقة يتم من خلال مليء الاستمارة من هنا، ومن ثم يتم إرسال مستندات المسابقة للمشتركين.

المسابقة تمنح ثلاث جوائز للفائزين: ٥٠ ألف جنيه للمركز الأول، ٣٠ ألف للمركز الثاني (بأسم د. عبد الباقي ابراهيم) والجائزة الثالثة بقيمة ٢٠ ألف جنيه.

تضم لجنة التحكيم في عضويتها: د. علي جبر أستاذ العمارة بهندسة القاهرة، وعميد كلية الهندسة بجامعة (نيو جيزة)، د. هالة بركات عميد كلية الفنون والتصميم بالأكاديمية العربية، د. احمد الزيات رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين، د. ياسر السيد أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة، المعماري معاذ ابو زيد مؤسس ستوديو "فيرفورم" للتصميم والمعماري وائل المصري رئيس جمعية المعماريين بالأردن.

جاء ذلك خلال الأمسية التي أقيمت مساء أمس ببيت السحيمي بشارع المعز، حول "المسيرة المهنية والبدايات" والتي قدمها المعماريان: حمدي السطوحي ووائل المصري.

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