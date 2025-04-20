بعضها مجاني ومنها بأسعار رمزية، تعرف على أماكن التنزه بدمياط في شم النسيم (صور)

تستعد محافظة دمياط لاستقبال آلاف الزائرين والمواطنين غدًا، تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، من خلال فتح عدد من أماكن التنزه والترفيه مجانًا أو بأسعار رمزية، في مدن دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة.

رأس البر تستقبل الزائرين

تشهد مدينة رأس البر إقبالًا متزايدًا من المواطنين لقضاء شم النسيم، حيث تُفتح الشواطئ العامة بالمجان، مع توافر خدمات الإنقاذ والنظافة والتأمين، بالإضافة إلى منطقة اللسان وشارع النيل التي تمثل نقطة جذب سياحي فريدة لالتقاء نهر النيل بالبحر المتوسط.

وأطلقت محافظة دمياط برنامجًا ترفيهيًا خاصًا في رأس البر، يتضمن عروضًا بالسكوتر وفعاليات شبابية مميزة، لإضفاء أجواء احتفالية مبهجة على الزوار.

الشواطئ والأماكن السياحية تستعد لاستقبال الزائرين، فيتو

وقال الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، في تصريح خاص: “حرصنا هذا العام على فتح عدد كبير من أماكن التنزه والترفيه أمام المواطنين مجانًا أو بأسعار رمزية، لتكون الفرصة متاحة أمام الجميع للاحتفال بشم النسيم في أجواء أسرية”.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والوحدات المحلية، مع توجيه فرق الطوارئ بالتمركز في المناطق الحيوية للتعامل الفوري مع أي مستجدات، حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.



فسحة على النيل بأسعار رمزية في دمياط

وفي مدينة دمياط، تواصل حديقة "بنت الشاطئ" استقبال الزوار على كورنيش النيل بتذكرة دخول رمزية لا تتجاوز جنيهين فقط، حيث تعد من أبرز أماكن التنزه المفتوحة للأسر والأطفال، لما تضمه من مسطحات خضراء وألعاب ومقاعد على النيل مباشرة.

وصرح اللواء وائل الشربيني، رئيس مدينة رأس البر، قائلًا: "مدينة رأس البر جاهزة بالكامل لاستقبال زوار شم النسيم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير خدمات الإنقاذ والنظافة والتأمين على الشواطئ.

كما تم إعداد برنامج ترفيهي مميز يليق بمكانة المدينة كوجهة سياحية أولى في المحافظة.

وندعو المواطنين للاستمتاع بيومهم في أجواء آمنة ومنظمة، مع الحفاظ على نظافة المدينة ومرافقها العامة".

دمياط الجديدة.. حدائق مفتوحة للجمهور

أما في دمياط الجديدة، فتفتح الحديقة المركزية أبوابها أمام المواطنين، حيث توفر مساحات خضراء واسعة ومناطق ترفيهية للأطفال، ويبلغ سعر تذكرة الدخول جنيهين فقط، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للعائلات الباحثة عن فسحة اقتصادية في أجواء هادئة وآمنة.

أنشطة نيلية بأسعار بسيطة

كما تتوافر رحلات نيلية على متن المراكب النهرية في عدة مناطق بالمحافظة، حيث تتراوح أسعارها ما بين 5 إلى 10 جنيهات للفرد، ما يضفي لمسة من المتعة والتميز على احتفالات شم النسيم.

استعدادات أمنية وخدمية

وأكدت المحافظة رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية لتأمين المواطنين وتوفير سبل الراحة، مع تكثيف حملات النظافة والتواجد المروري لتيسير الحركة خلال الاحتفالات.

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