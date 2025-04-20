البابا تواضروس يوزع شيكولاته وبونبون على زوار الكنيسة في احتفالات عيد القيامة (فيديو)

وزع البابا تواضروس الثاني بعض الحلويات ـ شيكولاته وبونبون ـ على زوار الكنيسة خلال احتفالات عيد قيامة السيد المسيح.

البابا تواضروس في قداس عيد قيامة المسيح

وحضر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد قيامة السيد المسيح في الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، وصلى بمشاركة سبعة من الآباء الأساقفة، ووكيل البطريركية بالقاهرة، والآباء كهنة كنائس منطقة الأنبا رويس، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان، ورهبان من الكنيستين الإثيوبية والإريترية وخورس شمامسة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس وبدأت صلوات القداس مساء أمس الأول السبت وانتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ودخل موكب البابا إلى الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية ومعه الآباء الأساقفة يتقدمهم خورس الشمامسة وهم يرتلون ألحان استقبال الأب البطريرك، وتفاعل أبناء الكنيسة، الذين امتلأت جنبات الكاتدرائية بهم مع البابا لدى دخوله إلى صحن الكنيسة، وكذلك أثناء دورة القيامة.

وفود رسمية في قداس عيد القيامة المجيد

كما شهد القداس مشاركة العديد من المهنئين على رأسهم اللواء أركان حرب أحمد على رئيس ديوان رئيس الجمهورية مندوبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووكلاء مجلسي النواب والشيوخ ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مندوبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووفد من قادة القوات المسلحة ووفد من قيادات وزارة الداخلية، والمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وحضر القداس للتهنئة وزراء والبيئة والشباب والرياضة، والتموين، والتنمية المحلية، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والطيران المدني، والزراعة، وقطاع الأعمال العام، والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية، ومحافظ القاهرة، إلى جانب ممثلي العديد من المؤسسات والهيئات والأجهزة الرسمية بالدولة وعدد من أعضاء المجالس النيابية، ورؤساء وممثلي بعض الأحزاب السياسية، ومندوبي عدد من النقابات والجامعات وقيادات الإعلام والصحافة، وسفراء بعض الدول الأجنبية، والشخصيات العامة.

من ناحيته، قدم الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع، الشكر للمهنئين باسم البابا والمجمع المقدس والهيئات القبطية. حيث هنأ الكنائس القبطية في مصر والخارج، ولكافة أبناء الكنيسة الشباب والكبار والأطفال.

وشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لإرساله برقية تهنئة رقيقة بالعيد عبر فيها عن صدق مشاعر الود والمحبة التي تربط أبناء الوطن الواحد متمنيًا موفور الصحة والسعادة لقداسة البابا ولمصرنا الغالية مزيدًا من التقدم والرخاء، كما أرسل برقية مماثلة للمصريين المسيحيين المقيمين بالخارج.

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