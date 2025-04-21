الإثنين 21 أبريل 2025
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اقتصاد

أبرز العروض بالمحال، فسيخ ورنجة بالفواكه في موسم شم النسيم 2025

أسعار سندوتشات الفسيخ
أسعار سندوتشات الفسيخ والرنجة، فيتو

أسعار الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، ازدحام شديد على محال الفسخانية في محافظتي القاهرة والجيزة، حتى الصباح الباكر من اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، حيث اصطف المواطنون لشراء الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين والبطارخ والبساريا المملحة.

أسعار الفسيخ
أسعار الفسيخ

جديد موسم عيد شم النسيم 2025

وكان جديد موسم عيد شم النسيم 2025؛ طرح بعض المحال التجارية لبيع الأسماك المملحة، والمطاعم، أطباق وسندوتشات فسيخ ورنجة بقطع الفواكه التي منها الكيوي والأناناس والبرتقال والرمان.

أسعار الرنجة
أسعار الرنجة

عروض وتخفيضات على أسعار الرنجة والفسيخ

كما قدمت المحال التجارية لبيع الفسيخ والرنجة «الفسخانية» التي أعلنت استمرار عملها حتى عصر اليوم الإثنين، عروض وتخفيضات على أسعار الرنجة والفسيخ وأصناف الأسماك المملحة، بهدف زيادة المبيعات.

 الفسيخ والرنجة
 الفسيخ والرنجة

أسعار الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة

وتستعرض «فيتو» أسعار الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة في بعض المحال التجارية، إضافة إلى سعر سندوتشات الفسيخ والرنجة والسردين، بالتزامن مع عيد شم النسيم؛ في السطور الآتية: 

اسعار الرنجة
أسعار الرنجة

أسعار سندوتشات الفسيخ الرنجة والسردين في المحال التجارية

البداية مع أسعار سندوتشات الفسيخ الرنجة والسردين في المحال التجارية، التي جاءت كالآتي: 

  • بلغ سعر سندوتش فسيخ نحو 90 جنيهًا.
  • بلغ سعر سندوتش فسيخ بالفاكهة ( كيوي- أناناس- برتقال - رمان) نحو 110 جنيهات.
  • بلغ سعر سندوتش سردين نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر سندوتش رنجة نحو 50 جنيهًا.
 الفسيخ والرنجة
 الفسيخ والرنجة

سعر الرنجة والفسيخ والأسماك المملحة

وفيما يخص أسعار الرنجة والفسيخ والأسماك المملحة في المحال التجارية فجاءت كالآتي: 

  1. بلغ سعر كيلو الفسيخ السائب نحو 570 جنيهًا.
  2. بلغ سعر كيلو الفسيخ الفيليه نحو 595 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كيلو رنجة هولندي نحو 260 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كيلو البطارخ ناعمة نحو 320 جنيهًا.
  5. بلغ سعر كيلو البطارخ خشنة نحو 345 جنيهًا
  6. بلغ سعر كيلو الرنجة الفيليه نحو 285 جنيهًا.
أسعار البطارخ
أسعار البطارخ

أسعار برطمان الرنجة فيليه في شم النسيم

  • بلغ سعر برطمان رنجة فيليه وزن كيلو نحو 265 جنيهًا.
  • بلغ سعر برطمان رنجة فيليه وزن  700  جرام نحو 190 جنيهًا.
  • بلغ سعر برطمان رنجة فيليه وزن  500 جرام  نحو 160 جنيهًا.
  • بلغ سعر برطمان بطارخ رنجة  وزن 200 جرام نحو 170 جنيهًا.
  • بلغ سعر بطارخ رنجة فاكيوم وزن 250 جرامًا نحو 280 جنيهًا.

أسعار  السردين في شم النسيم

  1. بلغ سعر كيلو السردين نحو 230 جنيهًا.
  2. بلغ سعر برطمان سردين فيلية وزن 500 جرام نحو 190 جنيهًا.
سعر السردين
سعر السردين

أسعار الملوحة في شم النسيم

  • بلغ سعر كيلو ملوحة نحو  400 جنيهًا.
  • بلغ سعر برطمان الملوحة فيليه وزن 350 جرامًا نحو 140 جنيهًا.

أسعار البطارخ البوري في شم النسيم

  1. بلغ سعر كيلو بطارخ بورى نحو  3300 جنيهًا.
  2. بلغ سعر بطارخ البوري وزن 100 جرام نحو 330 جنيهًا.
أسعار البطارخ
أسعار البطارخ

أسعار برطمان الأنشوجة في شم النسيم

بلغ سعر برطمان أنشوجة فيليه وزن 200 جرام نحو 140 جنيهًا. 

أسعار سلطة الرنجة والبطارخ في شم النسيم

  • بلغ سعر سلطة رنجة هولندى وزن 250 جرامًا نحو  120 جنيهًا.
  • بلغ سعر سلطة رنجة بالطحينة وزن 250 جرامًا نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر سلطة بطارخ رنجة وزن 250 جرامًا نحو 170 جنيهًا.
سعر البطارخ
سعر البطارخ

أسعار أم الخلول في شم النسيم

بلغ سعر كيلو أم الخلول نحو 320 جنيهًا.

بلغ سعر أم الخلول علبة وزن 250 جرامًا نحو 80 جنيهًا.

أسعار البساريا في شم النسيم

بلغ سعر البساريا وزن 250 جرامًا نحو 50 جنيهًا.

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