الأحد 20 أبريل 2025
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اقتصاد

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

أسعار الفسيخ والرنجة
أسعار الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة في شم النسيم، فيتو

أسعار الفسيخ والرنجة والبطارخ والأسماك المملحة في شم النسيم 2025، يحتفل المصريون غدًا الإثنين الموافق 21 أبريل بعيد شم النسيم، الذي يعد تناول الفسيخ والأسماك المملحة من أبرز عاداته المتوارثة منذ القدم.

اسعار الرنجة
أسعار الرنجة، فيتو

أسعار الفسيخ والرنجة المدخنة والملوحة والسردين والبطارخ

وتستعرض «فيتو» بالتزامن مع استعدادات الأسرة المصرية للاحتفال بعيد شم النسيم، غدًا الإثنين، أسعار الفسيخ والرنجة المدخنة والملوحة والسردين والبطارخ، في المحال التجارية والمطاعم؛ وفقًا لجولة ميدانية أجرتها في عدد من المحلات بمحافظة القاهرة في السطور الآتية:

اسعار الرنجة
أسعار الرنجة، فيتو

أسعار الرنجة المدخنة في عيد شم النسيم 

البداية، مع  سعر الرنجة المدخنة في عيد شم النسيم، التي جاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو رنجة مدخنة سائية من 120 إلى 160 جنيهًا (حسب الحجم).
  • تراوح سعر كيلو رنجة هولندي سوبر مغلفة من 180 إلى 250 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو رنجة هولندي سوبر من 220 إلى 280 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو رنجة فيليه من 265 إلى 560 جنيهًا.

أسعار الفسيخ في عيد شم النسيم

وعن أسعار الفسيخ في عيد شم النسيم، فهي كالآتي:

  1. تراوح سعر كيلو فسيخ سائب من 320 إلى 560 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فسيخ فيليه / مخلي من 490 إلى 950 جنيهًا حسب التعبئة (برطمان أم علبة).
اسعار البطارخ
أسعار البطارخ، فيتو

أسعار البطارخ في عيد شم النسيم

أما أسعار البطارخ في عيد شم النسيم، فجاءت كالآتي: 

  1. تراوح سعر كيلو بطارخ رنجة من 840 إلى 1350 جنيهًا.
  2. بلغ سعر كيلو بطارخ بوري عريشي بـ 2500 جنيه.
  3. بلغ سعر كيلو بطارخ بوري بورسعيدي بـ 3000 جنيه.
اسعار الفسيخ
أسعار الفسيخ، فيتو

أسعار الملوحة في عيد شم النسيم

وفيما يخص أسعار الملوحة في عيد شم النسيم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو ملوحة من 280 إلى 350 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ملوحة صعيدي كلابي من 320 إلى 550 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ملوحة فيليه من 350 إلى 440 جنيهًا.

 سعر السردين في عيد شم النسيم

أما أسعار السردين في عيد شم النسيم، فجاءت كالآتي: 

  1. تراوح سعر كيلو سردين هولندي كبير الحجم من 130 إلى 180 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو سردين أسباني من 140 إلى 210 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو سردين بلدي دلع من 80 إلى 240 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو سردين سويسي من 150 إلى 280 جنيهًا.

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