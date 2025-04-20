كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بالإسماعيلية، استخدمت فيها أسلحة متنوعة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة الإسماعيلية



تابعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن إستغاثة بعض الأهالى بحدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية.



وبالفحص تبين أنه حال قيام شخصين بمحاولة سرقة بعض القطع الحديدية من أسفل أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ولدى قيام الأهالى بمحاولة الإمساك بهما حدثت مشاجرة بينهم أطلق خلالها أحد المتهمان أعيرة نارية فى الهواء دون إصابة أحد وقام الآخر بالتعدى على (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بسلاح أبيض محدثًا إصابته ولاذا بالفرار.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة عاطلين – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزتهما مقص حديدى – بعض القطع الحديدية المستولى عليها - فرد محلى – سلاح أبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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