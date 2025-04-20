الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل التحقيق مع المنتجة سارة خليفة بتهمة الاتجار في المخدرات

تفاصيل التحقيق مع
تفاصيل التحقيق مع المنتجة سارة خليفة، فيتو

تباشر النيابة العامة التحقيق مع  المنتجة سارة خليفة، التى ارتبط اسمها  بلاعب الكرة محمود كهربا، بتهمة الاتجار في المخدرات، وطلبت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإعداد تقرير بشأن المضبوطات وموافاة النيابة بالنتائج، ووقررت النيابة حبس المتهمة احتياطيا. 
 

تفاصيل القبض على سارة خليفة 

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة، وذلك عقب ورود معلومات سرية تفيد بتورطها في نشاط إجرامي يتعلق بالاتجار في المواد المخدرة.
تمت عملية الضبط داخل شقة سكنية راقية بإحدى مناطق القاهرة، حيث عثرت قوات الأمن على كميات من المواد المخدرة يُشتبه في إعدادها للبيع، إلى جانب أدوات تُستخدم في التغليف والتوزيع.

تعاون أمني ومعلومات دقيقة تقود لضبط سارة خليفة 

جاءت هذه العملية بعد جهود مكثفة من الأجهزة الأمنية، حيث جرى تتبع تحركات سارة خليفة ومراقبة نشاطها لفترة من الوقت، حتى تأكدت الجهات المعنية من صحة المعلومات.

شهرة إعلامية سابقة تزيد من وقع القضية

سارة خليفة كانت قد عُرفت في الأوساط الإعلامية بعد ارتباطها السابق بلاعب الكرة الشهير محمود عبدالمنعم كهربا، الأمر الذي أضفى على الواقعة بعدًا إعلاميًا واسعًا، وفتح باب التكهنات حول علاقتها بمجال الفن والإنتاج ومدى علاقتها بأي أطراف أخرى.

إحالتها للتحقيق والنيابة تتولى التحقيقات

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت سارة خليفة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسها على ذمة القضية لحين الانتهاء من الفحص الفني للمواد المضبوطة والتحريات التكميلية.. وكشفت مصادر أن جهات التحقيق المختصة، واجهت المنتجة بالمضبوطات والتحريات، واتخذت معها كافة الإجراءات القانونية ومازال التحقيق مستمرا معها.

من هى سارة خليفة؟

وتبلغ سارة خليفة من العمر 30 عامًا، فهى من مواليد 29 مارس 1994 بمحافظة القاهرة. وبدأت صاحبة الـ30 عامًا مشوارها المهني من خلال تقديم برنامج "من القاهرة"، عبر قناة "art"، استمرت بها لمدة ثلاث سنوات، وبعد قضاء ثلاث سنوات في قناة "art"، انتقلت إلى قناة عراقية، واستمرت بها لمدة خمس سنوات وانتقلت إلى عالم الإنتاج والأعمال الفنية، وشاركت في تقديم العديد من الندوات والأحداث المهمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سارة خليفة المنتتجة سارة خليفة القبض على سارة خليفة من هى سارة خليفة حبس سارة خليفة لاعب الكرة محمود كهربا الاتجار في المخدرات النيابة العامة

مواد متعلقة

استدعاء شهود العيان في حادث دهس صلاح عاشور عامل دليفري بالهرم

سحب الجنسية المصرية من 22 شخصًا وردها لـ 21 آخرين

تحرير 936 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الداخلية تعد فيلما تسجيليا حول البرامج التدريبية المتطورة للشرطة النسائية (فيديو)

أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول دور المرأة في حفظ السلام

استشهاد عقيد بالمرور وإصابة اثنين في حادث أعلى الطريق الدائري

الداخلية: استمرار فعاليات مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات 40% حتى هذا الموعد

إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق طنطا– كفر الشيخ
ads

الأكثر قراءة

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

أخبار مصر: الأزهر يرد على سعد الهلالي، القبض على مدرب بلدية المحلة، تفاصيل الموجة الحارة، الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ حسم مصير بلبن

أملي كبير في رحمته، ساويرس يكشف طلبه من الله بمناسبة عيد القيامة

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

تفاصيل التحقيق مع المنتجة سارة خليفة بتهمة الاتجار في المخدرات

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

مكافأة مالية ضخمة تنتظر لاعبي الأهلي حال تخطي صن داونز في العودة

الاستثمار تحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر

خدمات

المزيد

إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 1.8% خلال أسبوع بدعم من الأونصة وقرار خفض الفائدة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

المزيد

انفوجراف

آخر محطات تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم حرمان الورثة من الميراث والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

ما معنى «ذهبنا نستبق» التي قالها إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية