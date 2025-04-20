تفاصيل التحقيق مع المنتجة سارة خليفة بتهمة الاتجار في المخدرات

تباشر النيابة العامة التحقيق مع المنتجة سارة خليفة، التى ارتبط اسمها بلاعب الكرة محمود كهربا، بتهمة الاتجار في المخدرات، وطلبت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإعداد تقرير بشأن المضبوطات وموافاة النيابة بالنتائج، ووقررت النيابة حبس المتهمة احتياطيا.



تفاصيل القبض على سارة خليفة

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة، وذلك عقب ورود معلومات سرية تفيد بتورطها في نشاط إجرامي يتعلق بالاتجار في المواد المخدرة.

تمت عملية الضبط داخل شقة سكنية راقية بإحدى مناطق القاهرة، حيث عثرت قوات الأمن على كميات من المواد المخدرة يُشتبه في إعدادها للبيع، إلى جانب أدوات تُستخدم في التغليف والتوزيع.

تعاون أمني ومعلومات دقيقة تقود لضبط سارة خليفة

جاءت هذه العملية بعد جهود مكثفة من الأجهزة الأمنية، حيث جرى تتبع تحركات سارة خليفة ومراقبة نشاطها لفترة من الوقت، حتى تأكدت الجهات المعنية من صحة المعلومات.

شهرة إعلامية سابقة تزيد من وقع القضية

سارة خليفة كانت قد عُرفت في الأوساط الإعلامية بعد ارتباطها السابق بلاعب الكرة الشهير محمود عبدالمنعم كهربا، الأمر الذي أضفى على الواقعة بعدًا إعلاميًا واسعًا، وفتح باب التكهنات حول علاقتها بمجال الفن والإنتاج ومدى علاقتها بأي أطراف أخرى.

إحالتها للتحقيق والنيابة تتولى التحقيقات

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت سارة خليفة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسها على ذمة القضية لحين الانتهاء من الفحص الفني للمواد المضبوطة والتحريات التكميلية.. وكشفت مصادر أن جهات التحقيق المختصة، واجهت المنتجة بالمضبوطات والتحريات، واتخذت معها كافة الإجراءات القانونية ومازال التحقيق مستمرا معها.

من هى سارة خليفة؟

وتبلغ سارة خليفة من العمر 30 عامًا، فهى من مواليد 29 مارس 1994 بمحافظة القاهرة. وبدأت صاحبة الـ30 عامًا مشوارها المهني من خلال تقديم برنامج "من القاهرة"، عبر قناة "art"، استمرت بها لمدة ثلاث سنوات، وبعد قضاء ثلاث سنوات في قناة "art"، انتقلت إلى قناة عراقية، واستمرت بها لمدة خمس سنوات وانتقلت إلى عالم الإنتاج والأعمال الفنية، وشاركت في تقديم العديد من الندوات والأحداث المهمة.

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