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حوادث

استدعاء شهود العيان في حادث دهس صلاح عاشور عامل دليفري بالهرم

القبض على لاعب كرة
القبض على لاعب كرة سابق صدم عامل دليفري بالهرم، فيتو

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على اللاعب السابق صلاح عاشور، وذلك بعد تورطه في حادث تصادم بمنطقة الهرم، أسفر عن إصابة عامل دليفري بإصابات بالغة، من بينها نزيف بالمخ.

بلاغ من المستشفى يكشف الواقعة

تلقى قسم شرطة الهرم إخطارًا من مستشفى الهرم يفيد بوصول شاب مصاب بنزيف دماغي وحالته الصحية حرجة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث لإجراء التحريات.

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صدمة عنيفة أثناء القيادة

أوضحت التحريات أنه أثناء قيادة اللاعب السابق لسيارته الخاصة، اصطدم بعامل دليفري كان يقود دراجة نارية، مما أدى إلى سقوط الأخير وإصابته بجروح بالغة في الرأس ونزيف داخلي.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارة المستخدمة في التصادم. كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

النيابة تستمع لأقوال الشهود وتطلب التحريات

باشرت النيابة العامة التحقيق مع اللاعب المتهم، كما قررت استدعاء شهود العيان والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

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