توقعات بعودة صعود أسعار الذهب.. «الشعبة» تكشف أسباب التراجع المؤقت.. وخفض الفائدة وتراجع الدولار أبرز عوامل الارتفاع

سجلت أسعار الذهب انخفاضًا في بداية تعاملات اليوم الأحد 20 أبريل 2025، لليوم الثالث على التوالي في السوق المحلي، كما تراجع سعر الذهب في السوق العالمي.

توقعات بعودة الارتفاعات في أسعار الذهب

ورغم الانخفاضات في أسعار الذهب اليوم، إلا أن شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، توقعت أن يعاود الذهب ارتفاعاته مرة أخرى.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب ارتفع خلال الأسبوع الماضي لهذه الأسباب

في البداية تحدث إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن أداء سوق الذهب خلال الأسبوع الماضي، قائلًا: إن أسعار الذهب في السوق المصرية واصلت ارتفاعها خلال الأسبوع المنقضي، بدعم من القفزات التاريخية في أسعار الذهب العالمية.

أسعار الذهب اليوم

85 جنيهًا ارتفاعًا في سعر الذهب عيار 21 خلال أسبوع

وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شعبة الذهب اليوم الأحد؛ أوضح واصف، أن الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – سجل ارتفاعًا بنسبة 1.8% خلال الأسبوع، لينهي تعاملات الجمعة عند 4785 جنيهًا للجرام، مقابل 4700 جنيه في بداية الأسبوع، وهو ما يعكس حالة الزخم الإيجابي التي يشهدها المعدن محليًا وعالميًا.

أسعار الذهب اليوم

أثر الصعود المتواصل في سعر الذهب عالميًا على السوق المحلي

وأشار إلى أن الصعود المتواصل لأسعار الذهب العالمية ساهم بشكل مباشر في دعم الأسعار المحلية، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستويات مرتفعة، مما يعزز من تكلفة استيراد الذهب ويزيد من وتيرة تسعيره محليًا.

خفض أسعار الفائدة عزز من جاذبية الذهب

وتابع: قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 2.25%، مما يعزز من جاذبية الذهب كأداة للتحوط على المدى المتوسط.

أسعار الذهب اليوم

أثر تراجع عائد أدوات الادخار التقليدية على الذهب

وأضاف أن قرار خفض أسعار الفائدة يعد أحد العوامل المحركة للذهب، مشيرًا إلى أن التراجع في العائد الحقيقي على أدوات الادخار التقليدية يدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن أدوات بديلة مثل الذهب، الذي يُعد ملاذًا آمنًا خاصة في فترات التقلبات الاقتصادية.

خفض الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب المسعر بالدولار

كما لفت إلى أن تأثير خفض الفائدة على أسعار الذهب قد لا يكون فوريًا، لكنه يظهر تدريجيًا على المدى المتوسط، عبر تراجع الطلب على الاستثمار في العملات والاتجاه نحو الذهب، وهو ما ينعكس بدوره على ارتفاع أسعار الذهب المسعر بالدولار في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم

توقعات باستمرار الارتفاعات في أسعار الذهب

وتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التحرك داخل اتجاه صاعد خلال الربع الثاني من العام، مدفوعة بمزيج من العوامل المحلية والعالمية، على رأسها السياسات النقدية التيسيرية عالميًا، واستمرار المخاوف الجيوسياسية، إلى جانب حالة الترقب في الأسواق بشأن مستقبل الدولار وأسعار الفائدة الأميركية.

نصائح شعبة الذهب للمواطنين

ونصح «واصف» المستهلكين بالتعامل مع الذهب باعتباره أداة للادخار طويل الأجل وليس للمضاربة قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أهمية الشراء من مصادر موثوقة والحصول على فاتورة لضمان حقوق المستهلك.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الأحد

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار الذهب اليوم الأحد خلال بداية التعاملات، وهي جاءت كالأتي:

سعر الذهب جرام عيار 24 اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم جرام عيار 24 نحو 5468.5 جنيه للبيع و5445.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب جرام عيار 22 اليوم

كما سجل سعر الذهب جرام عيار 22 نحو 5012.75 جنيه للبيع و4992 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب جرام عيار 21 اليوم

وسجل سعر الذهب جرام عيار 21 نحو 4785 جنيهًا للبيع و4765 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب جرام عيار 18 اليوم

وسجل سعر الذهب جرام عيار 18 نحو 4101.5 جنيه للبيع و4084.25 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب جرام عيار 14 اليوم

وسجل سعر الذهب جرام عيار 14 نحو 3190 جنيها للبيع و3176.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب جرام عيار 12 اليوم

وسجل سعر الذهب جرام عيار 12 نحو 2734.25 جنيه للبيع و2722.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب جرام عيار 9 اليوم

وسجل سعر الذهب جرام عيار 9 نحو 2050.75 جنيه للبيع و2042.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر جنيه الذهب نحو 38280 جنيهًا للبيع و38120 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب «الأونصة» نحو 3327.69 دولار للبيع و3326.69 دولار للشراء.

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