ظهروا في فيديو، ضبط 5 أشخاص أثناء تعاطيهم المخدرات بالقليوبية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن ظهور 5 أشخاص يبدو عليهم آثار تعاطى المواد المخدرة بالقليوبية وضبط مرتكبى الواقعة.

بحوزتهم كمية من لاصق أحذية.. القبض على 5 أشخاص أثناء تعاطى المخدرات بالقليوبية





وكانت أجهزة الأمن، تتابع مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن ظهور 5 أشخاص يبدو عليهم آثار تعاطى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو 5 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من لاصق أحذية.

وبمواجهتهم أقروا بإستخدامها فى التعاطى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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