الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ظهروا في فيديو، ضبط 5 أشخاص أثناء تعاطيهم المخدرات بالقليوبية

القبض على 5 أشخاص
القبض على 5 أشخاص أثناء تعاطى المخدرات

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن ظهور 5 أشخاص يبدو عليهم آثار تعاطى المواد المخدرة بالقليوبية وضبط مرتكبى الواقعة.

بحوزتهم كمية من لاصق أحذية.. القبض على 5 أشخاص أثناء تعاطى المخدرات بالقليوبية 
بحوزتهم كمية من لاصق أحذية.. القبض على 5 أشخاص أثناء تعاطى المخدرات بالقليوبية 



وكانت  أجهزة الأمن، تتابع مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن ظهور 5 أشخاص يبدو عليهم آثار تعاطى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو 5 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من لاصق أحذية.

تفاصيل التحقيق مع المنتجة سارة خليفة بتهمة الاتجار في المخدرات

استدعاء شهود العيان في حادث دهس صلاح عاشور عامل دليفري بالهرم

وبمواجهتهم أقروا بإستخدامها فى التعاطى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تعاطي المواد المخدرة تعاطي المخدرات وزارة الداخلية لاصق أحذية أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فيديو القليوبية مديرية أمن القليوبية

مواد متعلقة

تفاصيل التحقيق مع المنتجة سارة خليفة بتهمة الاتجار في المخدرات

استدعاء شهود العيان في حادث دهس صلاح عاشور عامل دليفري بالهرم

سحب الجنسية المصرية من 22 شخصًا وردها لـ 21 آخرين

تحرير 936 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الداخلية تعد فيلما تسجيليا حول البرامج التدريبية المتطورة للشرطة النسائية (فيديو)

أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول دور المرأة في حفظ السلام

استشهاد عقيد بالمرور وإصابة اثنين في حادث أعلى الطريق الدائري

الداخلية: استمرار فعاليات مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات 40% حتى هذا الموعد
ads

الأكثر قراءة

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

أخبار مصر: الأزهر يرد على سعد الهلالي، القبض على مدرب بلدية المحلة، تفاصيل الموجة الحارة، الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ حسم مصير بلبن

أملي كبير في رحمته، ساويرس يكشف طلبه من الله بمناسبة عيد القيامة

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

تفاصيل التحقيق مع المنتجة سارة خليفة بتهمة الاتجار في المخدرات

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

مكافأة مالية ضخمة تنتظر لاعبي الأهلي حال تخطي صن داونز في العودة

الاستثمار تحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر

خدمات

المزيد

إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 1.8% خلال أسبوع بدعم من الأونصة وقرار خفض الفائدة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

المزيد

انفوجراف

آخر محطات تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم حرمان الورثة من الميراث والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

ما معنى «ذهبنا نستبق» التي قالها إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية