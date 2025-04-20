الأحد 20 أبريل 2025
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حوادث

عقب تداول فيديو.. القبض على عاطل اعتدى على ابنة زوجته فى الإسكندرية

القبض على المتهم
القبض على المتهم بضرب صغيرة الإسكندرية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على المتهم بضرب صغيرة الإسكندرية عقب تداول مقطع فيديو، يظهر المتهم وهو يعتدى على الصغيرة فى مدخل أحد العقارات.

كانت الأجهزة المختصة فى وزارة الداخلية، قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد قيام شخص بالاعتداء على طفلة صغيرة، داخل أحد العقارات فى محافظة الأسكندرية، وأظهر المقطع أن المتهم قام بتقييد الطفلة أثناء الاعتداء عليها بالضرب.
 

عقب تداول فيديو.. القبض على المتهم بضرب صغيره الإسكندرية 
عقب تداول فيديو.. القبض على المتهم بضرب صغيره الإسكندرية 

تم عرض مقطع الفيديو على الإدارات المختصة لفحصه فنيا، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية الشخص الظاهر فى الفيديو من خلال التقنيات المتطورة، وتبين أنه عاطل وسبق اتهامه فى عدد من القضايا.. وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم وعثر بحوزته على كمية من مخدري "الهيروين، الآيس".

وكشفت التحقيقات أن المتهم هو زوج والدة الطفلة المعتدى عليها، وأقر فى التحقيقات أنه تعدى عليها بالضرب كما هو واضح فى مقطع الفيديو المتداول، وبرر ذلك برغبته فى تأديبها.

تم تحرير المحضر اللازمة بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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