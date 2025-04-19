إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق طنطا– كفر الشيخ

شهد طريق طنطا–كفر الشيخ الدولي صباح اليوم السبت، حادثًا مروعًا إثر انقلاب ميكروباص، أسفر عن إصابة 15 شخصًا بإصابات متفرقة، من بينهم حالات حرجة.

انقلاب ميكروباص على طريق طنطا–كفر الشيخ وإصابة 15 شخصًا

كانت غرفة عمليات مديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل عددًا من الركاب، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الميكروباص انقلب على جانب الطريق لأسباب جارٍ تحديدها، ما أدى إلى إصابة 15 راكبًا بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وجروح قطعية.

وتم نقل 5 من المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين جرى إسعاف الحالات الأخرى ميدانيًا من قِبل فرق الطوارئ.

وقامت الأجهزة الأمنية برفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.