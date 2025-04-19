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حوادث

إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق طنطا– كفر الشيخ

انقلاب ميكروباص على
انقلاب ميكروباص على طريق طنطا–كفر الشيخ

شهد طريق طنطا–كفر الشيخ الدولي صباح اليوم السبت، حادثًا مروعًا إثر انقلاب ميكروباص، أسفر عن إصابة 15 شخصًا بإصابات متفرقة، من بينهم حالات حرجة.

 

انقلاب ميكروباص على طريق طنطا–كفر الشيخ وإصابة 15 شخصًا

 

كانت غرفة عمليات مديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل عددًا من الركاب، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

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وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الميكروباص انقلب على جانب الطريق لأسباب جارٍ تحديدها، ما أدى إلى إصابة 15 راكبًا بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وجروح قطعية.

وتم نقل 5 من المصابين إلى مستشفى المنشاوي بطنطا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في حين جرى إسعاف الحالات الأخرى ميدانيًا من قِبل فرق الطوارئ.

وقامت الأجهزة الأمنية برفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

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