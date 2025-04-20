تعرف على أفضل أماكن الخروج في مدن الغربية لقضاء إجازة شم النسيم (صور)

تعد محافظة الغربية، الواقعة في قلب دلتا النيل، من أبرز المحافظات المصرية التي تجمع بين الطابع الريفي الأصيل والتطور الحضاري ما يجعلها وجهة مثالية لقضاء الإجازات والمناسبات خاصة في ظل التطوير المستمر للبنية التحتية وأماكن الترفيه.

وتتمتع الغربية بموقع جغرافي متميز بين فرعي نهر النيل؛ فرع دمياط من الشرق يمر بمدينتي زفتى وسمنود وفرع رشيد من الغرب عند مدينتي كفر الزيات وبسيون مما أتاح لها فرصًا فريدة لتوفير أماكن تنزه خلابة.

كورنيش طنطا وشارع 306

طنطا: متنفس حضاري ومتنوع للعائلات

وفي قلب الغربية شهدت مدينة طنطا العاصمة الإدارية للمحافظة طفرة كبيرة في إنشاء وتطوير أماكن الخروج والتي أصبحت ملاذًا للأسر والعائلات الباحثة عن قضاء أوقات ممتعة سواء خلال عطلات نهاية الأسبوع أو المناسبات الدينية والوطنية.

ومن أبرز هذه الأماكن:

كورنيش طنطا: واحة خضراء على ضفاف النيل تجمع بين الجمال الطبيعي والبنية التحتية الحديثة.

منطقة عربات الطعام: تجربة مميزة لعشاق الطعام في أجواء شبابية ممتعة.

شارع 306: أحد أبرز المشاريع الشبابية التي تضم مقاهي ومحال ترفيهية بأسلوب عصري.

حديقة الطفل بطنطا: مكان آمن ومحبب للأطفال مع مساحات خضراء وألعاب حديثة.

ساحة السيد البدوي: التي تحظى بمكانة دينية وسياحية وتستقبل الزوار على مدار العام.



كورنيش النيل بكفر الزيات

كفر الزيات: تطوير حضاري وجمال طبيعي ومن بين أهم أماكن الخروج بها:

كورنيش كفر الزيات: متنزه جميل مطل على نهر النيل، مناسب للنزهات العائلية.

نادي كفر الزيات: مكان ترفيهي ورياضي متكامل.

حديقة كفر الزيات: ملاذ هادئ ومناسب لجميع أفراد الأسرة.



المراكب النيلية بزفتي وسمنود

المراكب النيلية بزفتي وسمنود

زفتى وسمنود: متعة التنزه على النيل

وفي مركز زفتى توفر الطبيعة النيلية أماكن خروج بأسعار مناسبة منها:

كورنيش نهر رشيد: ممشى رائع يناسب جميع الفئات.

المراكب النيلية: تجربة فريدة للتجول في نهر النيل وفرعيه.

أما في مدينة سمنود:

كورنيش نهر النيل (فرع دمياط): مكان ساحر يجمع بين الطبيعة والهدوء.

كورنيش الساحل بسمنود: من أبرز أماكن التنزه التي شهدت تطويرًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.

وفي مدينة السنطة حيث يوجد بها حديقة الطفل والتي تتسع لمئات المواطنين حيث تطل علي بحر شبين.

حديقة الطفل بالسنطة

حديقة الطفل بالسنطة

حديقة الطفل بالسنطة

حديقة الطفل بالسنطة

وجهات متجددة وإقبال جماهيري

ويؤكد المواطنون والمسؤولون أهمية استمرار تطوير هذه الأماكن لما لها من أثر كبير في دعم السياحة الداخلية وتوفير متنفس للأهالي خاصة في المواسم والمناسبات.

كما يعبر الزائرون عن سعادتهم بتوافر أماكن نظيفة وآمنة وبأسعار مناسبة تجعل من الغربية وجهة مثالية لقضاء أوقات مميزة برفقة العائلة والأصدقاء.

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