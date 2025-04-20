مصرع طفلة صدمها قطار السنطة في الغربية

لقيت طفلة في العقد الثاني من العمر مصرعها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بالقرب من محطة شبراقاص في محافظة الغربية صدمها القطار السريع أثناء مروره.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من مركز شرطة السنطة بمصرع طفلة 15 عاما صدمها القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه.

بالانتقال تبين مصرع طفلة 15 عاما أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالقرب من محطة شبراقاص من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمها القطار مما أدى إلى مصرعها في الحال.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى السنطة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



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