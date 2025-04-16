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محافظ الغربية يتابع إخماد حريق بمحلج قطن في طنطا (صور)

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع جهود السيطرة على حريق هائل بمحلج القطن

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، موقع إخماد حريق هائل اندلع داخل محلج القطن بمدينة طنطا.

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وكانت غرفة العمليات بديوان عام محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمحلج القطن الكائن بمنطقة التجنيد بطنطا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية إلى موقع الحريق، مدعومة بعدد كبير من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وأكد محافظ الغربية أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة استنفار كامل، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الحماية المدنية في التعامل السريع مع الحريق والحد من خطورته وللمساهمة في عمليات الإخماد.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنة فنية لمعاينة أسباب الحريق، وتقدير الخسائر المبدئية، موجهًا بتقديم الدعم الكامل لرجال الإطفاء، وضمان عدم تأثر المناطق السكنية القريبة أو حدوث أي إصابات بين المواطنين.

ولم تسفر الواقعة حتى الآن عن خسائر بشرية، فيما لا تزال الجهود مستمرة لإخماد النيران بشكل كامل، مع استمرار المتابعة الميدانية لحين انتهاء الحادث بشكل آمن.

وأكد المحافظ أن النيابة العامة ستتولى التحقيق في الواقعة فور السيطرة الكاملة على الحريق، للوقوف على ملابساته وأسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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