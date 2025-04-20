الأحد 20 أبريل 2025
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حدائق الدقهلية تفتح أبوابها في شم النسيم بـ 5 جنيهات للفرد (صور)

حدائق الدقهلية، فيتو
حدائق الدقهلية، فيتو

تشهد  مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية تجهيز 3 حدائق عامة بنطاق حى غرب استعدادا لاستقبال الأخوة المسيحيين فى عيدهم وجموع المواطنين فى اعياد شم النسيم بسعر تذكرة موحدة 5 جنيهات للفرد.

التذكرة بـ 5 جنيهات في حدائق الدقهلية 

وتتمثل الحدائق في:  

-حديقة شجرة الدر والتي تعد أكبر يقة عامة بمدينة المنصورة وتقع بشارع الجمهورية المشاية السفلية علي النيل، وتعد حديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية المتنفس الأوحد للبسطاء في  العيد، وتجذب المواطنين من جميع الأنحاء والقرى والمحافظات المجاورة.

وأنشئت الحديقة على مساحة 25 فدانا تقريبا، لكن تقلصت مساحتها لتصل إلى 20 فدنا، وتطل بموقعها الساحر على نهر النيل، وملحق بها مشتل تابع للمحافظة  وتشتهر بأن سعر دخولها رمزي لا يتعدى الـ١٠جنيهات

-حديقة البانوراما والتي تقع أمام فيلا غيث بالمشاية العلوية 

-حديقة عروس النيل والتي تقع في  شارع الجمهورية أمام قصر الثقافة.

ومن جانبه  تفقد أحمد محمد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، برفقة  إبراهيم حمزة مدير الحدائق، أعمال رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات التابعة لرئاسة حى غرب المنصورة،  للاطمئنان على جاهزية الحدائق وتوفير كافة سبل الراحة والسلامة لإستقبال جميع أهالى المحافظة المترددين على الحدائق  وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

ووجه رئيس حى غرب بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين والحدائق العامة والمنتزهات ومحيط الكنائس  وغسيل الأرصفة لتكون الشوارع والميادين علي أتم استعداد لاستقبال المواطنين لاستكمال فرحتهم.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  ببناء الإنسان المصري وتلبية احتياجاته ومطالبه في كافة القطاعات الخدمية، ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال الإخوة المسيحيين فى عيدهم.

تجهيز الحدائق بشرق وغرب المنصورة 

وأكد محافظ الدقهلية جاهزية المتنزهات والحدائق العامة بجميع المدن، واستعداد حدائق شجرة الدر والأندلس والأسرة والطفل المزودة بالألعاب الترفيهية، لاستقبال الزوار، فضلًا عن الحدائق المفتوحة بشوارع قناة السويس والجيش والجمهورية والملاهي المتنقلة لاستقبال الزوار والأطفال، والتأكد من نظافة وسلامة المأكولات والمشروبات المعروضة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة، كذلك جاهزية مدينة جمصة لاستقبال الزوار وتوفير سبل الراحة والدعم اللازم لهم، وفي جميع مراكز ومدن المحافظة.

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