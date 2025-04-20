الأحد 20 أبريل 2025
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اقتصاد

تجنبا للغرامات الشهرية، 5 آلاف جنيه الحد الادني في حساب التوفير من بنك القاهرة

بنك القاهرة
بنك القاهرة

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن الحد الأدنى الذي يجب توافره في حساب التوفير منعا لتطبيق أي غرامات على الحساب، وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن الحد الأدنى في حساب التوفير لابد أن يكون 5000 جنيه. 

وأعلن بنك القاهرة، عن تقديم باقة من المنتجات والخدمات المصرفية للعملاء، خلال الفترة من يوم ١ حتى 31 أبريل، وذلك بمناسبة فعاليات الشمول المالي، وتحت مظلة البنك المركزي المصري، وفى ضوء الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي.

وتشمل قائمة الخدمات المقدمة من بنك القاهرة للعملاء بمناسبة اليوم العربي الشمول المالي ما يلي:

-فتح حسابات وفر مجانًا وبدون حد أدنى.
-إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ميزة.
-إصدار مجاني للبطاقات المدفوعة مقدمًا.
-إصدار مجاني لمحفظة قاهرة كاش الإلكترونية للأفراد (سواء لعميل جديد او عميل قائم).
-إصدار مجاني لخدمة الانترنت البنكي والموبيل البنكي.

ومن جانب آخر أوضح بنك القاهرة تفاصيل قرض المعاش لعملائه في شتى الفروع.

 

وقال بنك القاهرة إنه المستندات المطلوبة من العملاء على قرض المعاش من بنك القاهرة واحدة من الإجراءات الهامة في عملية التمويل وتشمل المستندات التالي:

 

مستندات قرض المعاش في بنك القاهرة 

صورة بطاقة تحقيق الشخصية (سارية)

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (أب – أم – زوج/ زوجة) بشرط وجود استهلاك فعلى وفى حالة عدم توافر ذلك يتم عمل استعلام خارجي تدل على استھلاك فعلى للمكان.

خطاب تحويل المعاش صادر من مكتب التأمينات التابع له العميل

وتشمل شروط قرض المعاش في بنك القاهرة ما يلي:

شروط قرض المعاش في بنك القاهرة 

  • "الحد الأدنى لقيمة المعاش 1000 جم
  • الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما
  • الحد الأقصى لعمر المقترض 70 عاما فى نهاية مدة القرض
  • الحد الأدنى لقيمة القرض 3,000 جم
  • الحد الأقصى لقيمة القرض الحد الأقصى لقيمة القرض (1 مليون جنيه للعملاء بالمعاش منتج 701 / 500.000 جم الزملاء بالمعاش منتج 903).
  • الحد الأدنى لمدة القرض: 6 أشهر
  • الحد الأقصى لمدة القرض: 10 سنوات (120 شهرا)

 

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